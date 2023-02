Munkásnépből migránsnép

Rendőrségi adatok szerint a bűnelkövetők 40 százaléka külföldi állampolgár Berlinben, miközben a városban csak 21 százaléknyian vannak. (Ebbe az adatba a már német állampolgárrá vált bevándorlók nem számítanak bele.) Mégis, a fősodorbeli politika és média rendre elvitatja, hogy gond lenne a bevándorláspolitikával. Elszigetelt esetekről van szó, az integráció jól halad, a bűnelkövetést pedig nem a származással, hanem a szociális háttérrel lehet megmagyarázni – ismételgették a szilveszteri zavargások után is.

Szociológusnyelvről magyarra fordítva: Ibrahim nem azért agresszív, mert arab, hanem mert szegénységben nőtt fel, és nem kapott repetát a kuszkuszból. A nem német sajtót kell fellapoznia annak, aki unja már ezt a szenvedélybetegek önáltatását idéző folyamatos magyarázkodást. „A migráció konfliktusokat teremt, a hazug német vita mégis letagadja ezt. A [német] politikusok rózsaszín világot festenek, amely tele van jól képzett migránsokkal. A valóságban bizonyos környezetekben megbukott az integráció. Efelett évtizedek óta mégis szemet hunynak, mert így kényelmesebb” – írta a berlini szilveszter nyomán Eric Gujer, a Neue Zürcher Zeitung főszerkesztője.

Dalos György A körülmetélés című kisregényébe gyerekkorának hangulatát is beleírta. Így például Singer Robi egyszer a sábesz kimenetele után villamosozik haza a Sztálin (ma: Árpád) hídon, hogy eljusson a Marx (ma: Nyugati) térre. Nem akarja megszegni a szombatot, elvégre a kis bűnökből lesznek a nagyok. Most szilveszterkor pedig – tehetné hozzá Dalos, ha időskora hangulatából akarna meríteni – Mohamed kanyarodna be a durrogó petárdák között sietve a Sonnenallee és a Reuterstrasse sarkán, barátságosan integetve a német tűzoltónak, akinek fejéből ömlik a vér: Insallah!

A szivárványos mozgalomnak és a fényesre suvikszolt multikultinak is megvannak a maga előzményei, csak egy kicsit csavarni kell a történeten. A keletnémet kommunista indulóban („Előre, munkásnép, nem engedhetsz / a vörös zászló a jeled … / A vörös zászlók győzedelmeskednek / a világba új reményt hoznak”) a munkásnépet egyszerűen migránsnépre, a vörös zászlót pedig szivárványosra írhatjuk át.