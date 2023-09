Élet szerelmében, diadal jegyében + videó

Az Embersólyom amúgy pontosan ennek a meghívói attitűdnek a remeklése: amit itt Kátai Tamás alapul vesz, az eredetileg egy Kaláka-dal, amit Gryllus Vilmos Kiss Anna kiváló verse alapján írt meg. Adva van tehát egy kortárs költő nagyszerű alkotása, amit a Kaláka a rá jellemző kulturált finomsággal megzenésít, s aztán mindezt alapul véve a Thy Catafalque csinál egy frenetikus számot, amit egy úgyszintén frenetikus klip formájában is közread, Horváth Martina énekével is megszentel és megbolondít.

Az Embersólyom a Barbaro Szállj le ide, sólyom című dalának is az ikerpárja – talán azért is, mert ahogy Gryllus Vilmos, úgy Sebő Ferenc is a maga eredeti versfeldolgozását balkáni, azon belül pedig talán a leginkább bolgárnak ítélhető dallamokkal élénkítette fel. Épp csak annyira a magunkévá téve a balkáni zenei hatásokat, amennyire a Kárpát-medencei magyarság is ezt tette ezzel a zenei örökséggel.

A Thy Catafalque nevű avantgarde black metal együttes koncertje 2023. május 11-én a Budapest Parkban. A színpadon: Kátai Tamás (Fotó: Havran Zoltán)

Számomra persze nem kérdés, hogy ha egy tízes listában kell gondolkodni, akkor mégis az Embersólyom az a szám, amelyiket én a dobogóra szeretném állítani. A Barbaro zsenialitása sem kérdés számomra, de Kátai Tamás zeneszerzői univerzuma annyira végeláthatatlanul tágas, hogy ezt a kiemelt státust már csak ezért is, ennek köszönhetően is megérdemli nálam.

1. Panta Rhei: Quarts

Elvi éllel szerepeltetem ezt a számot a listám legelején. A Bartók zenéje melletti, művészileg kongeniális kiállásukért is, s azért a rendkívüli méltánytalanságért, amit elszenvedtek. Nem tudom, hogy mennyien tudják, de a magyar rockzene történetében a Panta Rhei 1976–77-es Bartók-albuma volt az egyetlen, amelyet bezúztak.

A kései Kádár-kor kulturális elnyomásban még mindig oly szemérmetlen időszakában számos betiltás híresült ugyan el, de egy már legyártott nagylemez példányainak fizikai megsemmisítéséig eljutni azért nem volt olyan egyszerű akkor sem.

Az igazán elkeserítő ebben pedig az, hogy ezt a botrányt nem Aczél György, a kultúrpápa, hanem a jogörökös, ifj. Bartók Béla döntése idézte elő. Hogy aztán az örökösi jogok elévüléséig kelljen várni arra, hogy a Periferic Records kiadhassa az eredeti anyagot, amely a bezúzott lemezeken lett volna hallható.

Ez a feldolgozás is – és a teljes album is – ékes bizonyság arra, hogy valami bámulatosan nagyszerű dolog született, olyan színvonalú progresszív rockzenei teljesítmény, amely a korabeli progrock olyan óriásaival tette volna összemérhetővé a Panta Rhei nagyságát, mint az Emerson, Lake & Palmer, a King Crimson vagy a Colosseum.

Ami történt, azért is szinte felfoghatatlan károkozás ifj. Bartók Béla részéről, mert közben az ő önkényes döntéseinek ki nem tett Emerson, Lake & Palmer a maga Allegro Barbaro-interpretációjával (The Barbarian) korszakalkotó zenével állt elő, amely a progresszív rocknak új irányokat mutatott. Ezekben az iránymutatásokban lehetett volna társuk az akkori kortárs progrock fénylő csillaga, a magyar Panta Rhei. (Hogy ez mennyire így van, annak megértéséhez elég csak a Panta Rhei híres, nagyon inspiratív King Crimson-feldolgozását meghallgatni.)

A Pantha Rhei Kvartok (Quarts) című számát – a valaha volt, vagyis inkább lenni készült 1976–77-es Bartók-album első számát – akkor azzal helyezem a személyes listám legelejére, hogy ezen keresztül a magyar progresszív rockzene összes többi óriása – a Syrius, a Mini, az East, a Solaris vagy a későbbi Korai Öröm – előtt is tisztelegjek.

+1 Avar: Uzun İnce Bir Yoldayım

A lista plusz egyes – magyar előadó által jegyzett, de idegen nyelvű – tétele nálam a török nyelven előadott Uzun İnce Bir Yoldayım című dal, melynek szerzője a magyar Avar zenekar, amit 2019-ben alapított a két Fábri testvér (András és Bence). Ők ketten a Vágtázó Csodaszarvas (VCSSZ) zentai születésű kobzosa, Fábri Géza gyermekei – s közülük András 2005 óta már szintén játszik a Grandpierre Atilla által alapított zenekarban.

Az Avar mottója mindent elárul a szellemi tájékozódási irányaikról. A magyarságot mindig is a befolyása alatt tartó két nagy égtáj közötti izgalmas dinamikáról. Mint mottójukban is mondják:

ők a Nyugat hangja és a Kelet dallama. A múlt üteme és a jelen hangneme. Hogy útmutatást adjanak a jövőre nézve.

Az Avar zenekar (Forrás: Facebook)

Az Avar jelentős sikereket ért már el eleve is, de amikor 2021. március 27-én megjelent az Uzun İnce Bir Yoldayım című török népdal alapján, török nyelven készített feldolgozásuk, azonnal szintet léptek.

A feldolgozás alapjául a híres török népdalénekes, Aşık Veysel előadásában rögzített felvétel szolgált, amelynek a türk népek körében megmutatkozó népszerűségére jó példa az is, hogy az anyag az egyik legnagyobb videomegosztó hálózatra feltöltött variánsa már majdnem 11 millió megtekintésnél jár.

A Türkinfónak adott interjúban a Fábri testvérek arról is beszéltek, hogy ezt a dalt egyebek mellett azért is írták, hogy ha egy török és egy magyar Erasmus-hallgató bárhol találkozik, legalább minden magyarnak lesz egy, a törökök számára is fontos dal a fejében.

Túl azon a török mondaton, amit amúgy is illik minden magyarnak ismerni – tehetjük hozzá. Ami így szól: „Biz de Atilla'nın torunlarıyız”. Mindannyian Attila unokái vagyunk.

Borítókép: Szalay András basszusgitáros, Szalay Dániel dobos, Kálmán András billentyűs és Szalay Sándor gitáros (b–j) a Panta Rhei együttes próbáján a XIII. kerületi Rockmúzeumban 2022. április 12-én. Akkor négy év után lépett újra közönség elé a Panta Rhei. Az 1974-ben alakult együttes, a progresszív rock és elektronikus zene magyarországi történetének egyik úttörője az ezen a próbán előkészített koncertjét 2022. április 22-én adta a budai MOMkultban. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)