Gyurcsány és Karácsony: két összeillő ember

Sokaknak szöget üt a fejébe, milyen megfontolás alapján nevezi a jelenlegi főpolgármester szabad magyaroknak azokat, akik megjelennek egy baloldali tömeg(mentes)gyűlésen. Ezt tette Karácsony Gergely a mostani október 23-i, a szokásosnál is vérszegényebb, kisebb létszámú demonstráción is. A látszat ugyanis az, mintha különösen bátor dolog lenne részt venni bárki emberfiának egy balos rendezvényen. Másrészt azt is sugallja, sőt sulykolja ez a megszólítás, hogy csak azok lehetnek igazán szabad polgárok, akik baloldaliak, vagy legalábbis liberálisok, zöldek, deklaráltan, harcosan kormány- és jobboldalellenesek.

Más szóval: szabad ember csak és kizárólag baloldali lehet.

Innen válik világossá, mit ért ő és kampánystábja a „Budapest mindenkié!” mottón. Kizárólag azokat veszik budapesti- és emberszámba, akik baloldaliak vagy hajlandók behódolni és elismerni a baloldal vezető szerepét, felsőbbrendűségét. Ha nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, törvényszerűen belekerülnek a felszámolandó, felesleges kategóriába, akiket nyugodtan levegőnek lehet nézni.