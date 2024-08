Felemásan ragyogott Párizs + galéria

A férfi párbajtőrcsapat-verseny döntőjének hajrájában jártunk. Magyarország és Japán a páston szoros, végletekig kiélezett küzdelmet vívott. Úgy tűnt, a francia szurkolók a Csehország ellen végül elveszített bronzasszó alatt már kiüvöltözték magukat, aztán mégis nagyon rákezdtek. Aki csak a döntőt figyelte, lassan eszmélt rá, hogy ez bizony „Léon, Léon!” kiáltás, s annak szól, hogy néhány kilométerrel arrébb a francia úszó, Léon Marchand megszerezte a negyedik aranyérmét is a párizsi olimpián. Meg kellett várni az üdvrivalgás elültét, hogy folytatódhasson a döntő, amely végül magyar győzelemmel zárult.

Ilyen volt Párizsban a versenyek hangulata. A franciák a sajátjaikra koncentrálva, mégis mindenkinek élményt jelentő, fantasztikus hangulatot teremtettek.

Gulyás Michelle, aki francia versenyzőt előzött meg, hogy az öttusa lovas korszakának utolsó olimpiai bajnoka legyen, magában úgy értékelte: a sportág versenyein egyébként példátlan tizenötezres tömeg neki segít, s persze kiemelte, hogy hallott köztük magyarokat is.

Hiába voltak drágák az olimpia belépőjegyei, a tapasztalat mégis azt mutatta, nem voltak túlárazottak. Valamennyi sportág vonzotta az érdeklődőket, a versenyek kivétel nélkül majdnem vagy teljesen megtöltött lelátók előtt zajlottak. Ebből kivették a részüket a magyarok is, s persze más országok szurkolói is leginkább ott jelentek meg nagy létszámban, ahol sikert reméltek. A cselgáncs helyszínén, a Mars-mezőn felhúzott arénában Koszovó képviselői voltak a hangadók, a tollaslabda férfi egyes döntőjében pedig a dánok szinte minden egyes labdamenet után skandálták végül címvédő hősük, Viktor Axelsen nevét.

Kevés alkalom volt, amikor a szurkolás túllépte a sportszerűség határát.

Az még nem volt nagyon meglepő, hogy Kovács Richárd ökölvívónk bevonulását füttyszó kísérte, amikor francia ellenfél várt rá a ringben. Annál inkább sokkoló volt, ahogy két nappal később az első női ökölvívó olimpikonunkat, Hámori Lucát kifejezetten ellenséges hangulat fogadta a nemi teszteken korábban megbukott algériai Imane Helif elleni meccsén. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött: figyelmen kívül hagyja a sportági szövetség döntését ebben az ügyben is. A sportpolitikai csatározásnak Hámori Luca és társai lettek az áldozatai, az egyértelmű fizikai fölényben lévő Helif az aranyéremig menetelt. Mégis sokak szemében az algériai lett a hős, Hámori pedig az ellenség.

Sportpolitikai csatározás

A sportesemények alatt ez volt a legjelentősebb jele annak, amire a megnyitó is utalt: az olimpia által képviselt értékek, a sportszerűség is gellert kapott. Hiába hirdette büszkén a párizsi szervezőbizottság és a NOB, hogy elérték a nagy célt, a nők ugyanannyi kvótát kaptak, mint a férfiak, ha eközben jobbegyenest mértek a női sportra. A kereszténység is „kapott”. A megnyitó bántóan emlékezetes pillanatai mellett Joao Chianca, a brazil szörfös esete is ezt mutatta: el kellett távolítania a deszkájáról a Rio de Janeiro fölé magasodó Megváltó Krisztus-szobor képét.