A csoportos nemi erőszak: Európa leigázásának megünneplése

Mert a saját kultúránk, hagyományaink ósdik, avíttak, el kell őket törölni – ám minden, ami idegen, az szép. Mondják a liberálisok. A bolondok. Meg hogy milyen különleges és „egzotikus” az idegenek kultúrája. Hívjunk ide minél többet belőlük! Háljunk velük! Ám amikor a meghívott vadak már kellően sokan vannak, megnő az önbizalmuk, és kiütközik az egzotikus kultúra sok-sok hátulütője. Amelyek a liberálisok érzékenyítő kisfilmjeiből, Gyuri bácsi pénzéből nulla huszonnégyben tolt migránspropagandista irományaiból valamiért mindig kimaradnak. Például, hogy ezeknek a barbároknak a nők puszta tárgyak, használati cikkek. Állatokként tekintenek rájuk.

„Könyörögtünk, hogy engedjenek szabadon, segítségért kiabáltunk és sírtunk – de mindhiába. Vállaikat szorosan összezárva falat alkottak, amit nem tudtunk áttörni, oda sodortak, ahová akartak. Negyvenen, de akár ötvenen is lehettek, 16–25 év közöttiek, egymásnak löktek és mindegyikük letépett rólunk egy ruhadarabot, vagy bántalmazott. A végén a földre zuhantam, attól rettegtem, hogy agyontaposnak” – meséli egy szilveszteréjszaka, Milánó főterén csoportosan megerőszakolt olasz nő, Barbara. Vele együtt eddig kilenc megerőszakolt nő mert feljelentést tenni. Az elkövetők 15 és 21 év közötti észak-afrikai migránsok. Falkában, összehangoltan erőszakoltak meg nőket.

Barbara egyébként még örülhet, hogy sima nemi erőszakkal megúszta. Elvégre az ablakon is kihajíthatták volna, miként korábban a francia zsidó Sarah Lucy Halimivel tette arab szomszédja. Ráadásul akkor a gyilkost börtönbe sem küldték mondván, nem volt beszámítható állapotban. Igaz, most is csupán két elkövetőt találtak meg eddig, s majd őket is kimossa a bajból Soros valamelyik „civil” szervezete (terrorpárti sejtje). De persze, Salvini ellen folyik több büntetőeljárás is, amiért az embercsempész terroristák hajóit föl merte tartóztatni. A Nyugat menthetetlenül megtébolyodott.

Csoportos nemi erőszak. Ugyanez történt 2015 Szilveszterén Kölnben, ahol 662 nőt bántalmaztak vagy erőszakoltak meg csoportosan migránsok, s végeredményben mindössze két elkövető kapott büntetést, összesen tizenkét hónap (!) szabadságvesztést. S hasonlókról érkeznek hírek (már ami átjut a liberális cenzúrán) Svédországból, Angliából, Nyugat-Európa minden zugából. Elszabadult a pokol.

Valahol ez is egyfajta terrortámadás ám. Rituálisan, törzsi módon, falkában megerőszakolni az őslakosokat. Nemcsak a pénzünk, az évezredek alatt, véres verítékkel megteremtett fényűző életmódunk kell a hódítóknak, hanem az asszonyaink is. Minden. Ezzel válik teljessé Európa leigázása. Ez a vadak ünnepi ceremóniája. Egyelőre csak Nyugat-Európa az övék. Ám ha a migránspárti erőket emeljük hatalomba, itt, Közép-Európában is pontosan ugyanez lesz, tessék már fölfogni!

S mindeközben hol vannak azok, akik meghívták őket? A Merkelek, Sargentinik, Gyurcsányok, Cseh Katalinok? Vagy az elvetemült Niedermüller, aki a minap arról prédikált: „morálisan tarthatatlan” a kerítés? Az a kerítés, amely meglehetős hatékonysággal tartja föl a barbárokat, védi meg asszonyainkat, leányainkat a sok-sok kiéhezett, potenciális nemi erőszaktevőtől.

Figyelj, Niedermüller! Ha nem tetszik a kerítés, vidd el a családod hölgy tagjait Molenbeekbe, vagy egy egzotikusabb párizsi külvárosba, no-go zónába! Ott ereszd őket szabadon, hadd sétálgassanak éjszaka, egyedül. Hadd ismerkedjenek az általad vágyott magaskultúrával. Ne a mi (maradék) hazánkat akard jóvátehetetlenül szétbarmolni, Niedermüller! Egyébként ugyanezt üzenem a többi migránspátyolgató, liberális agyhalottnak is: járjanak elől személyes jó példával, minket pedig felejtsenek el!

