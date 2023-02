Hajdú Péter zseniálisan osztotta ki Lakatos Márkot

Felhévizy, bár nem kedveli, mégis számos esetben találkozik különböző magyar celebritások ilyen-olyan viselt dolgaival. Képben van, hogy éppen ki szakított kivel, hol várható esküvő vagy éppen melyik sztár vár gyermeket. Sajnos mára annyira elterjedtek a televízió és az internet révén az életünkben ezek az úgynevezett sztárhírek, hogy fogyasztási szokásainkba is szép lassan bekerültek. Ma már boldog-boldogtalan indít YouTube-csatornát, podcastet, TikTok-oldalt, mert erre vevők az emberek. Az önjelölt influenszerek mellett természetesen a régi motorosok, ismert műsorvezetők is rákaptak ezekre a formákra, mert valóban számos lehetőséget rejtenek.

Fut az interneten pár oldal, amit a hírlapíró is rendszeresen néz és követ. Ilyen például a Gulyás Márton-féle Partizán vagy éppen Friderikusz Sándor podcastje. Félix ugyanis szereti hallani, hogy az ellenzéki térfélen miről megy a disputa. De van például Hajdú Péternek egy műsora, a Frizbi, amelyet azért követ, mert érdekes embereket hív be magához beszélgetni. Megfordult már nála Dopeman és Sebestyén Balázs is. A múlt heti műsorának vendége Lakatos Márk, a finoman fogalmazva is extrémen, kirívóan öltözködő stylist, megmondóember volt, aki mostanában nagyon sok esetben került vitába, kötött bele magyar hírességekbe Majkától Tóth Gabiig. Felhévizy egyébként, mentségére legyen mondva, erre az adásra nem volt kíváncsi, mert Lakatos Márk személye és szereplése nem érte el az ingerküszöbét. Azonban a műsor után csörte kezdődött Hajdú Péter és Lakatos Márk között a műsorban elhangzottak kapcsán. Így már érdekes lett a történet.

Felhévizy meg is nézte a szóban forgó műsort és elolvasta a műsor utáni összeakaszkodásról szóló híreket is. Történt ugyanis, hogy miután a videó felkerült a netre, Lakatos kiakadt, üzent Hajdúnak, aki szerinte rossz, negatív példát hozott fel a beszélgetés során a nőiesen viselkedő melegekkel kapcsolatban, amikor egy transznemű tiktokker, Noryna Diamond botrányos TikTok-videójára hivatkozott.

„De az, hogy te ezt a példát hoztad, ahhoz, hogy vannak olyan melegek, akik egyszerűen csak nőiesen viselkednek, nőies a mozgásuk, a beszédjük vagy akármi más, és emiatt diszkriminálják őket vezetői pozíciókból, ez szerintem a legalantasabb és legócskább hasonlat volt. Úgyhogy ezért szégyellheted magad, és légy szíves és kérjél bocsánatot mindenkitől, akit ez érint!”

Természetesen Hajdú nem hagyta szó nélkül a vádaskodást, válaszában parádésan osztotta ki a liberális celebet:

„Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy héttel a felvételt követően jutott eszedbe ez a kis konteó velem kapcsolatban. Beszélgetéskor és utána is értetted még, hogy miről van szó, most meg valahogy megvilágosodtál, csak rossz irányba.”

A műsor megtekintése után nyilvánvaló, hogy Hajdú Péternek van igaza ebben a vitában. Az azonban felháborító, annak ellenére, hogy a hosszú évek során hozzászokhattunk már, hogy a liberálisok milyen rezzenéstelen arccal képesek adni a polkorrekt, módfelett pc, de mellette elképesztően igazságos figurát.

Ezúttal is ez történt.