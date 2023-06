Páros lábbal szállt bele Karácsonyba az ellenzéki megmondóember

Külön érdekes megfigyelni, hogy Karácsony ötlete mennyire megosztotta a baloldaliakat. A rendkívül alacsony részvétel, majd az, hogy mindezt sikernek állította be Karácsony, mindez még a baloldalon is kiverte a biztosítékot, nem beszélve a számos adatvédelmi aggályról, valamint arról a tényről, hogy kiskorúakat is bevont az úgynevezett lakógyűlésébe.