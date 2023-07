Akkora pofont kapott Orbán legádázabb ellenfele, hogy a fal adta a másikat

A DK egykori szóvivője még 2019-ben kényszerült távozni az Országgyűlésből és a nyilvánosságból, miután obszcén, szexuális tartalmú képsorozat került nyilvánosságra róla. A Gyurcsány-párt nagy visszatérője azonban lerázta magáról a gigantikus szégyent – mint kutya a vizet –, és ismét szorgosan nyilatkozik és posztolgat összevissza. Gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú. Legutóbbi posztja azonban egész biztos, hogy eljutott az Apró-villába is, hiszen Gréczy ezúttal bizony akkora pofont osztott ki, tudtán kívül a főnökének és kedves feleségének, Klárikának, hogy a fal adta a másikat. A következőket írta Varga Judit nagy bejelentésére reagálva, miszerint ő lesz majd a Fidesz listavezetője a jövő évi EP-választáson:

„Varga Judit megbukott. Bukni fog a többi is. És mostantól egyetlen női minisztere sincs az Orbán-kormánynak.”

Húha, bizony Gréczy rendesen befűtött ezekkel a gondolatokkal az Apró-villába, hiszen ezzel a kijelentésével azt mondta, hogy aki Brüsszelbe megy politizálni, még ha pártja listavezetője lesz is, gyakorlatilag bukott politikus. Tehát Dobrev Klára egy bukott politikus Gréczy szerint, nincs ezen mit szépíteni. Ezt a kis posztját Gyurcsány egész biztos, hogy nem fogja megköszönni. Annak fényében különösen nem, hogy tisztán látszik az, hogy a baloldal Brüsszelbe igyekszik áthelyezni a hadállásait, így egyre jobban felértékelődik a jövő évi EP-választás tétje.

Varga Judit egyébként a Magyar Nemzetnek adott interjúban világosan, érthetően vázolta a jövőt:

„Az nem titok, hogy a magyar érdekekért elkötelezetten dolgozó állami vezető voltam eddig is, de erre a kampányra sokkal jobban fel kell készülni, mint korábban. A 2024-es EP-választásnak most nagyon nagy a tétje: konzervatív fordulatot kell elérni az európai intézményekben, és ebben szeretnék aktív szerepet vállalni. Ez a feladat viszont, ahogyan miniszteri teendőim is, egész embert kíván, ezért a miniszterelnök úrral már közöltem is a lemondási szándékomat július 31-ével. Azt hiszem, az a helyes, ha az igazságügyi tárca vezetését átadom olyannak, aki erre száz százalékban tud koncentrálni.”