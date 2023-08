Bombera Krisztina mutatja a jövőt: rántott csótány és más ehető rovarok

Ázsiából tartott „bogárbemutatót” Facebook-oldalán az RTL Klub korábbi műsorvezetője, Bombera Krisztina, aki egy kambodzsai „terülj-terülj asztalkám” képsorait közvetítette.

Az asztalokon csupa olyan fogás volt látható, amelyik európai ember számára, inkább furcsa, de még inkább gyomorforgató: kukacok, bogarak, rovarok, illetve elméletileg rántott csótány is volt az asztalon.

A feminista újságíró két dolgot leszögezett: egyrészt ez a menü a kinti emberek számára sem jelenti a mindennapok részeit, másrészt ő maga iszonyodva figyelte, eszébe sem jutott volna megkóstolnia az ízeltlábú csemegéket.

Ami miatt külön is elgondolkodásra érdemes a bejegyzés, az az alábbi gondolatmenet.

„Jelen pillanatban elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen jószágot megkóstoljak, pedig a pókok és rovarok a jövőben lehet, hogy megkerülhetetlen étrendi alternatívát jelenthetnek akár nekünk is Európában: magas a fehérjetartalmuk, jó a tápértékük és lényegesen, sokkal-sokkal kisebb a környezeti terhelésük, mint például a szarvasmarháké. A bolygónak jobb lenne, ha mi több tücsköt-bogarat ennénk és például kevesebb burgert, és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint ez előbb-utóbb nekünk is jobb lenne, hiszen a most fogyasztott állataink többsége egyre drágább lesz, az élelmiszer-ellátás sok okból egyre bizonytalanabb….”

Nem kétlem Bombera Krisztina jóhiszeműségét, mint írásából kiderül, szakértővel is konzultált a kérdésben.

Mégis ott motoszkál az emberben a kérdés: biztos, hogy ezt nekünk el kell fogadni és magától értetődőnek kell tekinteni, hogy a jövőben bogarakat KELL ennünk? Csak azért mert az Európai Bizottság egyre jobban pedzegeti mindezt?

Jelenleg még csak ajánlgatják, de ismerve több más közéleti kérdésben lejátszódó folyamatot, bizony könnyen lehet, hogy valamikor a jövőben kötelezni akarnak minket majd minderre.

Gondoljunk például arra, hogy a Berlini Egyetem menzájáról száműzik a húsételeket, mindezt a klímavédelem nevében.