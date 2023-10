Kepes András is előbújt, és azonnal megtámadta a kormányt

Kepes 1980-tól a Magyar Televízió akkor induló kulturális hetilapjának, a Stúdió ’80-nak alapító főszerkesztő-helyettese és egyik műsorvezetője volt. Nem is mondhatott mást, csak ami a sajátja és a szívéből jön, hiszen megtapasztalta a langymeleg kádári ölelést, ami a köztévét akkoriban jellemezte. Ezt a korszakot sírja vissza a többi balos megmondóember is. Az egykori műsorvezető körmönfontan, utalva a mostani helyzetre, elmondta azt is, hogy addig marad a Metropolitan Egyetemen, amíg elmondhatja, mit gondol a világról. Mintha komolyan jelen lenne nap mint nap a veszélye annak, hogy ebben őt meg akarnák akadályozni.