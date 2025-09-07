Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Aki eddig habzó szájjal tagadta és legyintve mesének hitte, hogy a Tisza Párt a nemzetközi globalista bandával együtt igyekszik minél nehezebb helyzetbe hozni a magyarokat, csak hogy politikai előnyt szerezzenek a kormánnyal szemben, azok ma nyugodtan levehetik a sorosista szemellenzőt és körülnézhetnek végre a világban. Minden közhely egy valós eseményen alapszik, így az is, hogy „nincsenek véletlenek”.

Ukrajna éppen akkor hajtott végre támadást a magyar energiabiztonság alapköve, a Barátság kőolajvezeték ellen, amikor Magyar Péter a maroknyi bérseregével Kötcsén igyekszik megtrollkodni és megtámadni a legendás jobboldali találkozót. Nem is csoda, hogy a szocialisták módszereit átvevő tiszások rettegnek, hiszen Orbán Viktor hosszú évek óta Kötcsén jelöli ki azt a politikai irányt, amit Magyarország kíván követni az előttünk álló időszakban, és amelyről utólag eddig mindig kiderült, hogy a miniszterelnöknek igaza lesz.

Magyar Péter minden elődjénél nagyobb segítségért esdekelt Brüsszelben, csak a résztvevők tudhatják, hogy véresre sebzett térdekkel mit ígért oda a hatalomért cserébe a globalista elitnek. Brüsszelben minden bizonnyal azt gondolják, hogy ha a külső támadások mellett belülről is megpróbálják szétzilálni a magyarokat, akkor sikerrel járnak. A terv egyszerű: Ukrajna abszolút gyámságot kap a Tisza Párt felett, cserébe a temus messiás két kézzel segít benyomni Ukrajnát az Európai Unióba és a háborúba, közben pedig a valódi tulajdonos Manfred Weber megmenti a börtöntől a Tisza vezérét a mentelmi joga megtartásával.