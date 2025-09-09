Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

„Ne cigányozz, és az XY homosexualt is felejtsd el, mert ezek esetén a következő meccs zárt kapus lesz!” – inti a szurkolókat Varga Barnabás a Magyar Labdarúgó-szövetség kampányfilmjében. Mindenki vette az üzenetet. Az MLSZ arra kéri a szurkolókat, véletlenül se hangolják újra a Cristiano Ronaldót becsmérlő rigmust. A morális szempontokon túl ugyanis az MLSZ és a magyar labdarúgás súlyos árat fizetett azért, mert CR7 a 2017-ben játszott vb-selejtezőn (0-1) és a 2021-es Európa-bajnoki csoportmérkőzésen (0-3) is a szurkolók – szűk körének – céltáblájává vált.
Az első esetet az MLSZ még megúszta pénzbírsággal, utóbbiért viszont súlyos árat fizetett, előbb két, végül a fellebbezés eredményeként egy plusz egy felfüggesztett találkozóra rendelt el az UEFA zárt kapukat. (A rend kedvéért négy éve nem csupán a Ronaldót sértő rigmus, hanem csomagban, a három Eb-meccsen tapasztalt úgymond diszkriminatív szurkolói viselkedésért szabott ki büntetést az európai szövetség.)
Nem alaptalan az MLSZ aggodalma, a portugál válogatott még mindig Cristiano Ronaldóval a soraiban ma újra Budapesten, a Puskás Arénában lép pályára, s a szövetség aligha úszná meg büntetés nélkül az esetleges újabb incidenst.