Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Olaj a tűzre. Az NB I-es mérkőzéseken különben is hetek óta zúg az MLSZ-t amúgy érthetetlenül pocskondiázó rigmus – kedves szurkolók, hát nem inkább örülni kellene a magyar szabálynak? –, s most a jó szándék is félresiklott. Akár a múltból, a sportág gyökereitől indulunk, amikor a játékban egyek voltunk, akár a jelenből, amikor a néző már fogyasztó, végső soron tényleg minden a szurkolókért van, nem pedig ellenük, nálunk most mégis újra áll a bál a drukkerek és a szövetség között.

Vajon miért? Tényleg csupán egy rosszul tolmácsolt üzenet, a szurkolói életérzést csupán hírből ismerő rendezői melléfogás miatt, vagy az okokat mélyebben kell keresni?

Mit várunk el a szurkolóktól?

A magyar szurkoló gyakran úgy érzi: csupán a pénzére és a hangjára van szükség. Vegyen jegyet, bérletet, kísérje el a csapatot idegenbe is, buzdítsa kilencven percen át, de ne akarjon beleszólni semmibe. A klubvezetőktől, az MLSZ-től, az UEFA-tól, a kisistentől zokszó nélkül fogadjon el minden rá erőltetett döntést. Ha szót kér, elutasítják, ha viszont harsányan hangot ad a véleményének, akkor ledorongolják, a büntetésért őt teszik felelőssé. A szurkoló nem partner, hanem ügyfél, aki terméket vásárol: a futballt. A stadion falain belül pedig úgy érzi, minden mozdulatát ellenőrzik, kamerázzák, rendőri jelenlét kíséri, miközben nincs valódi képviselete. Ha jól viselkedik, mint Marseille bevételekor a 2016-os Eb-n, akkor a teljes nemzet büszkeségét testesíti meg, ám ellenpontként, amikor bajba kerül, lásd a fradisták 1992-es pozsonyi lemészárlását, védtelenül magára hagyják.

A magyar szurkolók vonulása Marseille-ben a 2016-os Eb-n Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magasztosan fogalmazva ezt a helyzetet szokás a párbeszéd hiányával jellemezni. Az MLSZ és a klubok szabályokat hoznak, kampányfilmeket forgatnak, de a szurkolókat nem vonják be a folyamatba. Így az intézkedések könnyen kioktatásnak, megszégyenítésnek tűnnek. A Carpathian Brigade reakciója pontosan erről szól: nem a homofób rigmushoz való ragaszkodás, hanem az érzés, hogy megint nem velük, hanem róluk döntöttek. Pedig abban továbbra is teljes az egyetértés, hogy szurkolók nélkül nem megy, végső soron a szurkoló hozza a legnagyobb áldozatot a sikerekért, amit a főszereplők is elismernek, elegendő Szalai Ádám csaposként, borban az igazság állapotban kibukott őszinteségi rohamát felidézni.