Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

idezojelek
A Helyzet

Lőnek és lincselnek

Az erőszak nem a semmiből érkezik. Megalapozzák. Kiképzett, harminc ezüstért vagy a mentelmi jogukért bármire kapható politikus-keretlegények fűtik a lincshangulatot.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Andrej Babispolitikuscsőcselék 2025. 09. 03. 5:00

Szélsőbaloldali terrorista támadta meg, majd mankóval többször fejbe ütötte Andrej Babist, a cseh ANO párt elnökét. Babist kórházba szállították, fejsérülései miatt ki kell hagynia a kampány következő napjait. És még így is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az amerikai elnök (akkor még csak jelölt) vagy a szlovák miniszterelnök élete hajszálon múlt az ellenük elkövetett merényletekkor. 

Donald Trumpra tavaly lőtt rá egy holdkóros ukránpárti terrorista. Annak köszönheti életét, hogy a lövés pillanatában éppen elfordította a fejét, így a golyó csak a fülét sebesítette meg. Később balos terroristák két további merényletet kíséreltek meg ellene, ám felsültek. Robert Ficóra pedig öt golyót lőtt ki egy Cintula nevű, szintén ukránbarát (micsoda véletlen!) író-terrorista. A lövések közül kettő el is találta a szlovák miniszterelnököt, aki napokig élet és halál között lebegett. Szerencsére túlélte.

Ugyanaz a mintázat mindhárom esetben. A fősodratú, globalista lincssajtó és a véresszájú, folyamatosan háborúról, multikultiról, befogadásról, LMBTQ-vallásról prédikáló balliberális politikusok addig hergelik a csőcseléket, amíg az följogosítva érzi magát a neki nem tetsző, a „lügenpresse” által szélsőjobboldalinak bélyegzett (valójában mérsékelt, normalitáspárti) politikusok megtámadására. Milyen különös: mindhárom merénylet áldozata szembemegy a liberális dogmákkal, békepárti, háború-, migráció- és genderőrület-ellenes. Ami a Politico, a Guardian vagy éppen a 444 szerint maga a nácizmus. 

Egy úgynevezett náci ellen pedig bármilyen eszköz megengedett – gondolhatta magában a 20 éves Thomas Matthew Crooks, mielőtt csőre töltötte távcsöves AR–15-ös félautomata fegyverét, és fölmászott arra a bizonyos butleri tetőre. Ahonnan aztán összecipzározott fekete zsákban hozták le.

De más patrióta politikusokra is kilövési engedélyt adtak, amiért nem úgy táncolnak, ahogyan a globalisták fütyülnek. Alekszandar Vucsics szerb elnököt például 2022 januárjában tervezték meggyilkolni – jelentette be akkoriban az Europol. A német AfD, a spanyol Vox és más, nemzeti pártok politikusait is rendszeresen érik durva fizikai támadások. Hiszen normalitáspártiak, ami ma üldözendő itt, az Eszeveszett Birodalomban.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Miközben a Patrióták (Orbán, Fico és Babis pártszövetsége) erősödnek, a globalisták gyengülnek. S ahogy fonnyadnak, úgy válnak egyre gátlástalanabbá, agresszívabbá. Talán rájuk is érvényesek Márai sorai: „Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt.” Von der Leyen, Manfred Weber és társai ma már alig tagadják, hogy lenézik az embereket, semmibe veszik – ezért ki sem kérik – a véleményüket semmiről. Az lesz, amit ők akarnak, punktum. Ha pedig egy tagállam ellent mond nekik, boszorkányüldözést, jogállamisági eljárást kap a nyakába, a pénzét meg lenyúlják. Demszky helyettese annak idején plasztikusan fogalmazott: „Aki nem áll be a sorba, annak el kell vágni a torkát.”

Az erőszak nem a semmiből érkezik. Megalapozzák. Kiképzett, harminc ezüstért vagy a mentelmi jogukért bármire kapható politikus-keretlegények fűtik a lincshangulatot. Mindennapi uszítással, hergeléssel, álhírekkel. Ezért a tónizás, a mészároslőrincezés, a hatvanpusztázás. A butaságra, az irigységre, a legalantasabb ösztönökre hatva próbálnak ribilliót szítani. Most vasárnap például direkt Kötcsére – a Fidesz hagyományos kötcsei piknikjének közelébe – trombitálta össze fanatikusait Magyar (Áruló) Péter.

Hátha balhé lesz. Ez maradt az utolsó esélyük.
 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu