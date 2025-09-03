Lőnek és lincselnek

Szélsőbaloldali terrorista támadta meg, majd mankóval többször fejbe ütötte Andrej Babist, a cseh ANO párt elnökét. Babist kórházba szállították, fejsérülései miatt ki kell hagynia a kampány következő napjait. És még így is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az amerikai elnök (akkor még csak jelölt) vagy a szlovák miniszterelnök élete hajszálon múlt az ellenük elkövetett merényletekkor.

Donald Trumpra tavaly lőtt rá egy holdkóros ukránpárti terrorista. Annak köszönheti életét, hogy a lövés pillanatában éppen elfordította a fejét, így a golyó csak a fülét sebesítette meg. Később balos terroristák két további merényletet kíséreltek meg ellene, ám felsültek. Robert Ficóra pedig öt golyót lőtt ki egy Cintula nevű, szintén ukránbarát (micsoda véletlen!) író-terrorista. A lövések közül kettő el is találta a szlovák miniszterelnököt, aki napokig élet és halál között lebegett. Szerencsére túlélte.

Ugyanaz a mintázat mindhárom esetben. A fősodratú, globalista lincssajtó és a véresszájú, folyamatosan háborúról, multikultiról, befogadásról, LMBTQ-vallásról prédikáló balliberális politikusok addig hergelik a csőcseléket, amíg az följogosítva érzi magát a neki nem tetsző, a „lügenpresse” által szélsőjobboldalinak bélyegzett (valójában mérsékelt, normalitáspárti) politikusok megtámadására. Milyen különös: mindhárom merénylet áldozata szembemegy a liberális dogmákkal, békepárti, háború-, migráció- és genderőrület-ellenes. Ami a Politico, a Guardian vagy éppen a 444 szerint maga a nácizmus.

Egy úgynevezett náci ellen pedig bármilyen eszköz megengedett – gondolhatta magában a 20 éves Thomas Matthew Crooks, mielőtt csőre töltötte távcsöves AR–15-ös félautomata fegyverét, és fölmászott arra a bizonyos butleri tetőre. Ahonnan aztán összecipzározott fekete zsákban hozták le.

De más patrióta politikusokra is kilövési engedélyt adtak, amiért nem úgy táncolnak, ahogyan a globalisták fütyülnek. Alekszandar Vucsics szerb elnököt például 2022 januárjában tervezték meggyilkolni – jelentette be akkoriban az Europol. A német AfD, a spanyol Vox és más, nemzeti pártok politikusait is rendszeresen érik durva fizikai támadások. Hiszen normalitáspártiak, ami ma üldözendő itt, az Eszeveszett Birodalomban.