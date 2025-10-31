autós hírév autójaÉv Autója-díj

Akár Dacia vagy Skoda is lehet a 2026-os Év autója

Kihirdették a hét típusból álló rövidített listát, közülük kerül majd ki januárban a díj nyertese.

2025. 10. 31. 12:58
Forrás: eCOTY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rövidített listán a Citroën C5 Aircross, a Dacia Bigster, a Fiat Grande Panda, a Kia EV4, a Mercedes-Benz CLA, a Renault 4 és a Skoda Elroq szerepel. 23 nemzet 59 zsűritagja (közük Csikós Zsolt és Gajdán Miklós Magyarországról) hét autót választott ki egy 35 autóból álló hosszú listáról szavazással. A győztest január 9-én a Brüsszeli Autószalonon hirdetik ki, az autós újságírókból álló független zsűri végső tesztje és egy további szavazási kör után. A rövid listáról kimaradt fontos modellek között szerepel a harmadik generációs Nissan Leaf, a Toyota C-HR+, a Hyundai Ioniq 9, a Jeep Compass és a hamarosan Szegeden készülő BYD Dolphin Surf is.

Az Év Autója cím jelenlegi birtokosa a Renault 5 és sportosabb változata, az Alpine A290. A Renault az 5-ösön alapuló, szintén retró formájú 4-essel harmadszorra is megpróbálja megszerezni a címet, miután 2024-ben a Scenic e-Tech Electric nyert. 

A rövidített listán csak a Dacia és a Skoda olyan gyártó, amely még soha nem nyerte el ezt a rangos európai díjat. Ugyan a harmadik generációs Dacia Duster tavaly bekerült a rövid listára, de összesítésben csak a negyedik helyen végzett. Legutóbbi 2022-ben volt Skoda a rövid listán, az Enyaq iV villanyautó.

A Kia nyerte a 2022-es kiadást a Kia EV6-tal, és azóta az EV9 és EV3 modellekkel is bekerült a rövid listára. A Mercedes-Benz legutóbb 1974-ben nyerte el a címet a 450SE-vel. Az új, már nem Kecskeméten gyártott, belső égésű és elektromos motorral is kapható CLA az első Mercedes, amely felkerült a rövid listára az A-osztály (2019) óta.

Régebben a Fiat sorozatosan nyerte el az Év Autója díjat, miután 1967-ben a 124-gyel, 1970-ben a 128-cal, 1972-ben a 127-tel, 1984-ben az Unóval, 1989-ben a Tipóval, 1995-ben a Puntóval, 1996-ban a Bravóval/Bravaval, 2004-ben a Pandával és legutóbb 2008-ban az 500-assal diadalmaskodott. A Citroën is gyakran került fel a rövid listára, de mindössze három alkalommal nyerte el a díjat: a GS-szel 1971-ben, a CX-szel 1975-ben és az XM-mel 1990-ben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.