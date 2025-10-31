Akár Dacia vagy Skoda is lehet a 2026-os Év autója

A rövidített listán a Citroën C5 Aircross, a Dacia Bigster, a Fiat Grande Panda, a Kia EV4, a Mercedes-Benz CLA, a Renault 4 és a Skoda Elroq szerepel. 23 nemzet 59 zsűritagja (közük Csikós Zsolt és Gajdán Miklós Magyarországról) hét autót választott ki egy 35 autóból álló hosszú listáról szavazással. A győztest január 9-én a Brüsszeli Autószalonon hirdetik ki, az autós újságírókból álló független zsűri végső tesztje és egy további szavazási kör után. A rövid listáról kimaradt fontos modellek között szerepel a harmadik generációs Nissan Leaf, a Toyota C-HR+, a Hyundai Ioniq 9, a Jeep Compass és a hamarosan Szegeden készülő BYD Dolphin Surf is.

Az Év Autója cím jelenlegi birtokosa a Renault 5 és sportosabb változata, az Alpine A290. A Renault az 5-ösön alapuló, szintén retró formájú 4-essel harmadszorra is megpróbálja megszerezni a címet, miután 2024-ben a Scenic e-Tech Electric nyert.

A rövidített listán csak a Dacia és a Skoda olyan gyártó, amely még soha nem nyerte el ezt a rangos európai díjat. Ugyan a harmadik generációs Dacia Duster tavaly bekerült a rövid listára, de összesítésben csak a negyedik helyen végzett. Legutóbbi 2022-ben volt Skoda a rövid listán, az Enyaq iV villanyautó.

A Kia nyerte a 2022-es kiadást a Kia EV6-tal, és azóta az EV9 és EV3 modellekkel is bekerült a rövid listára. A Mercedes-Benz legutóbb 1974-ben nyerte el a címet a 450SE-vel. Az új, már nem Kecskeméten gyártott, belső égésű és elektromos motorral is kapható CLA az első Mercedes, amely felkerült a rövid listára az A-osztály (2019) óta.

Régebben a Fiat sorozatosan nyerte el az Év Autója díjat, miután 1967-ben a 124-gyel, 1970-ben a 128-cal, 1972-ben a 127-tel, 1984-ben az Unóval, 1989-ben a Tipóval, 1995-ben a Puntóval, 1996-ban a Bravóval/Bravaval, 2004-ben a Pandával és legutóbb 2008-ban az 500-assal diadalmaskodott. A Citroën is gyakran került fel a rövid listára, de mindössze három alkalommal nyerte el a díjat: a GS-szel 1971-ben, a CX-szel 1975-ben és az XM-mel 1990-ben.