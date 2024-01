Tüttő Kata megadta magát, Gyurcsány készülhet a nászra

A KlikkTV Mélyvíz című műsorának Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes volt a vendége. A politikus, aki egyben az európai parlamenti választáson a szocialisták listavezetője is lesz, sok mindenről beszélt a műsorban. Főként magát fényezte, és természetesen közben a szokásos baloldali mantrát is hallhattuk tőle, a gonosz kormány szorításában is nagyszerűen működő önkormányzatokról. Mint egy törpepárt politikusa, beszélt az összefogás fontosságáról is, de ezúttal egy kicsit más aspektusból, mint azt korábban Kunhalmi Ágnestől, a párt társelnökétől hallhattuk.