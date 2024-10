Tiszások, figyelem! Leleplezzük az igazságot a Magyar Péter-rajongó Kéri Lászlóról

A KlikkTV Mélyvíz című műsorában ezúttal a politológia vátesze, a nagy túlélő Kéri László volt a vendég. Kéri most éppen Magyar Péter-fan, előtte volt Márki-Zay-, Karácsony-, Vona- és Gyurcsány-rajongó is, ahogy ez egy magára valamit is adó baloldali megmondóemberhez illik. A politológus természetesen azért lett Magyar Péter-fanatikus, mert most éppen ő az, aki megpróbálja legyőzni Orbán Viktort, és neki, mint véresszájú gyűlölködőnek a legfontosabb Orbán eltávolítása. Teljesen mindegy számára, hogy ki, csak végre ne a Fidesz legyen kormányon. A mostani KlikkTV-s interjúban a következőket mondta az október 23-i beszédekre reagálva:

„Érdekes volt, hogy Orbán is úgy beszélt Magyar Péterről, ahogy ő saját magáról, mintha már biztos lenne, hogy kormányváltás lesz, és Magyar Péter a következő miniszterelnök. […] A miniszterelnök már csak egy nagyon szűk fideszes táborhoz szólt. Ezzel szemben Magyar Péter ünnepi beszédében most már a csalódott fideszesekhez is beszélt, nyílt ajánlatot küldött nekik. Beleharapott abba a részbe, ahonnan még jöhetnek szavazói. A lehetséges programpontokat elkezdte sorolni, mint például a kata visszahozása. Most olyasmi történik, amire a rendszerváltás óta nem volt példa. Vannak a pártok, amelyeknek van infrastruktúrája, de nincs társadalmi bázisa, és van a Tisza, amelynek még nincs infrastruktúrája, van viszont nagyon erős és egyre növekvő társadalmi bázisa.[…]”