Szoboszlai előtt nincs határ a Liverpoolban, Kerkez viszont aggódhat a csúcsrangadó előtt

Slot dicsérte Szoboszlait

Szoboszlai Dominik tehát jobbhátvédként is letette a névjegyét, s bár a magyar válogatott labdarúgó átlépését külön nem emelte ki a meccs után a vezetőedző Arne Slot, de egyértelműen dicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Nem könnyű védőt játszani, amikor egész pályafutása során középpályás volt. Egyszer játszott ebben a pozícióban a felkészülés során, de azon a meccsen szinte végig nálunk volt a labda, most viszont sokat kellett védekeznie. Az, hogy Szoboszlai ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról

– fogalmazott a meccs után Slot, aki a győzelem ellenére nem volt elégedett. Mindez azonban minden bizonnyal nem érdekelte a meccs hősét, a alig 17 éves, egészen pontosan 16 éves és 361 napos Rio Ngumohát, aki büszkén posztolta a gólt az Instagram-oldalán, amelyen egy napja még kevesebb mint félmillió követője volt. Az euforikus pillanatot Szoboszlai Dominik is megörökítette, közös képüket posztolta az Instán.

Rio Ngumoha a Liverpool győztes gólját rúgta, Kerkez Milos is gratulált neki (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

– Nagyon örülök Riónak, már el is mondtam neki: most kezdődik minden, keményen kell dolgoznia továbbra is, alázatosnak kell maradnia, de mindenképp élveznie kell ezt, mert az ilyen estéket nem szabad természetesnek venni az ő korában. Biztos vagyok benne, hogy a játékosainkkal együtt holnap újra ott lesz az edzésen, és kemény munkát fog végezni – mondta el a Liverpool holland hátvédje, Virgil van Dijk, aki az első félidő hajrájában egy brutális szabálytalanságnak lett az áldozata, ami után emberelőnybe került a Liverpool az első félidő végén.

Gordon ostoba volt, piros lap lett belőle

A Newcastle játékosa, Anthony Gordon az első játékrész hajrájában piros lapot kapott. Elsőre csak sárgát mutatott fel a játékvezető Gordonnak, de a VAR-vizsgálat után pirosra változtatták az ítéletet. A Newcastle támadója nagy távolságból érkezve, lendületből taposott oda Van Dijknak, akinek a lábán jól látható stoplinyomok maradtak.

Anthony Gordon butasága miatt megfogyatkozott a Newcastle United a Liverpool ellen (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Ezt követően nem meglepő, hogy nem kímélték Anthony Gordont Angliában a tévés szakértők. Alan Shearer, a Premier League és a Newcastle United korábbi legendás csatára rendkívül dühös volt Gordonra, aki egyébként a svéd Alexander Isak helyén játszott, mert ő épp Liverpoolba akar igazolni, és emiatt sztrájkol. A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher ostobának nevezte Gordont, s hasonlóan vélekedett Thierry Henry, az Arsenal korábbi klasszisa is.