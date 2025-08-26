Szoboszlai előtt nincs határ a Liverpoolban, Kerkez viszont aggódhat a csúcsrangadó előtt

Rendkívüli

Drámai meccsen 3-2-re nyert a Liverpool a Newcastle United otthonában a Premier League második fordulójának utolsó mérkőzésén. Az őrült találkozón Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdett, de a hajrában egy mesteri megoldással hozta helyzetbe a tizenhat éves Rio Ngumohát, aki góljával megnyerte a rangadót a Vörösöknek. Amíg a Liverpool edzője, Arne Slot dicsérte Szoboszlait a lefújás után, az angol bajnokcsapat másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos a kritikák kereszttüzébe került a győzelem ellenére.

2025. 08. 26.
Szoboszlai Dominik volt a Liverpool egyik hőse, jól védekezett a Newcastle ellen, majd kulcspillanatban zseniálisan lépte át a labdát
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a végig a pályán volt a Liverpool Newcastle United elleni 3-2-es győzelme során. A fordulatokkal tarkított meccsen Szoboszlai a hátvédsorban kezdett, de a végjátékban újra a középpályára léphetett fel, ezt pedig fantasztikus helyzetfelismeréssel hálálta meg a győztes gól előtt. 

A Liverpool az utolsó pillanatban döntötte el a Newcastle elleni meccset.
Szoboszlai-varázslat

Hiába volt emberelőnyben a Liverpool egy bő félidőn át, a meccs utolsó részében a vendégek beszorultak a saját kapujuk elé, sorra nyelték be a szögleteket, de ezeket ki tudták védekezni. Majd a hihetetlen meccsen újabb fordulat történt. A Liverpool megindult, Mohamed Szalah a jobb oldalról középre tette a labdát, amit Szoboszlai mesterien átlépett, így tökéletes volt a 16 évesen csereként beálló Rio Ngumohának, aki a kapuba vágta a labdát, s ezzel a Liverpool történetének legfiatalabb PL-gólszerzője lett.

Szoboszlai remekelt a jobbhátvéd posztján, és övé volt a slusszpoén a meccs végén.
Az angol sajtó a mindenhol bevethető Szoboszlairól áradozott, s a Newcastle jól láthatóan arra játszott, hogy Szoboszlai oldalán támadják a Liverpoolt, ebből egy-két helyzet össze is jött, de gól nem. Az idő előrehaladtával pedig Szoboszlai felvette a fonalat.

Sőt! A liverpooli oldalaknál a meccs legjobbjai között szerepel Szoboszlai: a This is Anfield portálnál egyenesen a legjobb lett a nyolcas osztályzattal, de hasonlóan szépeket írt róla a Liverpool Echo is, ahol kilences osztályzat volt a jutalma. 

A Liverpool-szurkolók 47 százaléka Szoboszlaira szavazott, ő lett a meccs embere.

 A közösségi médiában sem találunk rossz szót a válogatott csapatkapitányára, nagyon úgy néz ki, hogy az hamarosan Liverpoolban egyértelmű lesz, Szoboszlait nem lehet kihagyni a kezdőből, legyen szó bármilyen posztról. 

Sajnos Kerkez Milos viszont éles kritikákat kapott, a második bajnoki sem sikerült tökéletesre a Vörösök színeiben. 

A magyar balhátvéd is végig a pályán volt a Newcastle United ellen, de az első hazai gólban, amely megindította a lavinát, alaposan benne volt. Bruno Guimaraes nagyon könnyedén megverte a magyar védőt a tizenhatoson belül, aztán a kapuba fejelt. 

Slot dicsérte Szoboszlait

Szoboszlai Dominik tehát jobbhátvédként is letette a névjegyét, s bár a magyar válogatott labdarúgó átlépését külön nem emelte ki a meccs után a vezetőedző Arne Slot, de egyértelműen dicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Nem könnyű védőt játszani, amikor egész pályafutása során középpályás volt. Egyszer játszott ebben a pozícióban a felkészülés során, de azon a meccsen szinte végig nálunk volt a labda, most viszont sokat kellett védekeznie. Az, hogy Szoboszlai ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról

– fogalmazott a meccs után Slot, aki a győzelem ellenére nem volt elégedett. Mindez azonban minden bizonnyal nem érdekelte a meccs hősét, a alig 17 éves, egészen pontosan 16 éves és 361 napos Rio Ngumohát, aki büszkén posztolta a gólt az Instagram-oldalán, amelyen egy napja még kevesebb mint félmillió követője volt. Az euforikus pillanatot Szoboszlai Dominik is megörökítette, közös képüket posztolta az Instán.

Rio Ngumoha a Liverpool győztes gólját rúgta, Kerkez Milos is gratulált neki.
– Nagyon örülök Riónak, már el is mondtam neki: most kezdődik minden, keményen kell dolgoznia továbbra is, alázatosnak kell maradnia, de mindenképp élveznie kell ezt, mert az ilyen estéket nem szabad természetesnek venni az ő korában. Biztos vagyok benne, hogy a játékosainkkal együtt holnap újra ott lesz az edzésen, és kemény munkát fog végezni – mondta el a Liverpool holland hátvédje, Virgil van Dijk, aki az első félidő hajrájában egy brutális szabálytalanságnak lett az áldozata, ami után emberelőnybe került a Liverpool az első félidő végén.

Gordon ostoba volt, piros lap lett belőle

A Newcastle játékosa, Anthony Gordon az első játékrész hajrájában piros lapot kapott. Elsőre csak sárgát mutatott fel a játékvezető Gordonnak, de a VAR-vizsgálat után pirosra változtatták az ítéletet. A Newcastle támadója nagy távolságból érkezve, lendületből taposott oda Van Dijknak, akinek a lábán jól látható stoplinyomok maradtak.

Anthony Gordon butasága végén megfogyatkozott a Newcastle United a Liverpool ellen.
Ezt követően nem meglepő, hogy nem kímélték Anthony Gordont Angliában a tévés szakértők. Alan Shearer, a Premier League és a Newcastle United korábbi legendás csatára rendkívül dühös volt Gordonra, aki egyébként a svéd Alexander Isak helyén játszott, mert ő épp Liverpoolba akar igazolni, és emiatt sztrájkol. A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher ostobának nevezte Gordont, s hasonlóan vélekedett Thierry Henry, az Arsenal korábbi klasszisa is.

Szoboszlai helyén az arrogáns Wirtz

A Liverpoolból a korábban említett Kerkez mellett még a második gólnál nagyot hibázó Ibrahima Konaté és a továbbra is a Premier League tempóját felvenni igyekvő Florian Wirtz kapott gyengébb osztályzatokat. Az egész Premier League legdrágább igazolása ezen a nyáron Wirtz volt, akiért 125 millió eurót fizetett ki a Liverpool a Leverkusennek, de egyelőre adós a jó teljesítménnyel a német játékos. 

Wirtz eddig egyik meccsét sem játszotta végig, Arne Slot a 80. perc tájékán mindig lecserélte, miután nem alkotott maradandót. 

Fut, dolgozik becsülettel, de sokszor még nem hasznosan, mintha nem találná a helyét a csapatban. Toni Kroos a német futball és a Real Madrid világbajnok és hatszoros BL-győztes legendája szerint a Liverpool sztárja arrogáns, bár ő ezt pozitívan értelmezi.

Florian Wirtz egyelőre még nem találja a helyét a Liverpoolban.
Cristiano Ronaldo sem lett volna soha ennyire jó, és nem bírta volna el a média nyomását, az irreális elvárásokat vagy az ellenséges hangulatot idegen stadionokban, ha nem hitt volna abban, hogy ő a legjobb. Többek között ez a szinte elpusztíthatatlan hit a saját képességeiben tette őt ennyire egyedülállóvá és sikeressé – mondta el Kroos a honfitársáról. Wirtz válaszolt Kroos szavaira, ő nem tartja magát arrogánsnak.

A bravúrgyőzelem után a Vörösöknél a legnagyobb kérdés az, hogy Arne Slot a vasárnapi, Arsenal elleni csúcsrangadóra kit nevez majd a balhátvéd posztra: Kerkezt vagy Andry Robertsont. 

Az Ágyúsok jobb oldalán nem lesz a csapat legjobbja, Bukayo Saka, aki még a Leeds United ellen sérült meg szombaton. Az biztosnak tűnik, hogy a Newcastle elleni remeklése után Szoboszlai egészen biztosan pályára lép a londoniak ellen.

Premier League, 2. forduló

Péntek 

West Ham United–Chelsea 1-5

Szombat

Manchester City–Tottenham Hotspur 0-2

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1-0

Brentford–Aston Villa 1-0

Burnley–Sunderland 2-0

Arsenal–Leeds United 5-0

Vasárnap 

Crystal Palace–Nottingham Forest 1-1

Everton–Brighton & Hove Albion 2-0

Fulham–Manchester United 1-1

Hétfő 

Newcastle United–Liverpool 2-3

 

