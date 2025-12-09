A Fradi kézise abnormalitásról beszél, a vb-házigazda az évezred mérkőzésére készül

Dánia és Hollandia mellett Németország és Norvégia is százszázalékos mérleggel jutott el a női kézilabda-vb negyeddöntőjéig. Közülük a legnagyobb meglepetést talán a társházigazda német válogatott okozta eddig, hiszen a közelmúltban az ő eredményeik meg sem közelítik a másik három együtteséit. Noha a ferencvárosi Emily Vogel és társai a legutóbbi világbajnokságon, Európa-bajnokságon és olimpián is ott voltak a legjobb nyolc között, az elődöntőbe 2008 óta egyik tornán sem jutottak be. Ez a sorozat kedd este megszakadhat.

Bruna de Paula Németország ellen is sikerre vezetheti Brazília válogatottját a női kézilabda-vb negyeddöntőjében (Fotó: IHF)

Emily Vogelék hisznek Németország évtizedek óta nem látott sikerében

(Részben) hazai rendezésű viadalon a németek az 1997-es vb óta nem jártak ilyen magasságokban, így nem véletlen, hogy az akkori bronzérmes szerepléshez hasonlítják a mostani eredménysort. Mark Schober, a Német Kézilabda-szövetség (DHB) vezérigazgatója egyenesen kijelentette, a keddi negyeddöntő a német női kézilabda legfontosabb hazai mérkőzése a huszonnyolc évvel ezelőtti világbajnoki elődöntő óta. A balátlövő, Xenia Smits pedig szintén megjegyezte, hogy a tavalyi olimpiai negyeddöntő mellett ez a legfontosabb találkozó, amelyen valaha szerepelhetett. Emily Vogel ugyanakkor kiemelte:

A hitünk abnormálisan erős!

A svédeket is felülmúló brazilok révén ráadásul nem legyőzhetetlen ellenfél következik Németországnak kedd este – alighanem telt házat jelentő tízezer szurkoló lesz jelen Dortmundban a 2013-as világbajnok elleni összecsapáson.

Markus Gaugisch szövetségi kapitány figyelmeztetett: Brazília mindent bele fog adni, és vannak tapasztalt játékosai, akik már sokszor játszottak ilyen mérkőzéseken. A cél ezúttal a rotterdami elődöntő, ahol pénteken Franciaország vagy Dánia következne.

Katrine Lunde 45 évesen is a női kézilabda-vb egyik legjobb kapusa, de Norvégia negyeddöntős veresége a válogatottbeli visszavonulását jelentené (Fotó: IHF)

Norvégia Montenegró ellen – Katrine Lunde búcsúmeccse is lehet ez

A másik ágon az eddigi hat meccsén plusz 107-es gólkülönbséget összehozó Norvégia a 2022-es Eb óta a legjobb világverseny-szereplésére pályázó Montenegróval csap össze, amely Németország és Spanyolország ellen is sima vereséget szenvedett a vb korábbi szakaszában. A 2012-es Európa-bajnok montenegróiak Szerbia kiütése után jutottak a legjobb nyolc közé, Itana Grbics azonban már most tudja, hogy nem ők a negyeddöntő esélyesei:

Amióta kézilabdázom, nem emlékszem ilyen dominanciára egy csapat részéről.

Ezen a bajnokságon minden ellenfelüket tíz vagy több góllal verték meg. Nagyon nehéz egy ilyen csapat ellen játszani, de örülök, hogy lehetőségünk van Norvégiával szembenézni, és megnézni, hol tartunk – mondta a már a legjobb nyolc közé jutásnak is örülő montenegrói játékos a norvégokról.