Szárnyalás Szoboszlai vezérletével

Nem egyik pillanatról a másikra jutottunk ide. Nehéz lenne pontosan meghatározni, mikor fordult át a dolog.

Az ezredfordulót követő években a magyar futballisták egyfajta elitklubklubként tekintettek a válogatottra, amelynek más dolga sincs, mint hogy csekély ellentételezés fejében az ő kiteljesedésüket szolgálja, segítse őket abban, hogy minél jobb szerződéshez jussanak. Ennek megfelelően a menedzserek is behálózták a válogatottat, megesett, hogy egyikük-másikuk a játékosokkal, edzőkkel együtt utazott mint a stáb egyik tagja. Egervári Sándor vette a bátorságot és szakított ezzel a gyakorlattal. Lett is belőle felzúdulás, Huszti Szabolcs, a korszak egyik legjobb magyar labdarúgója részben eme rossz közeg áldozata, noha hivatalosan sértettségében mondta le a válogatottságot. Átmenetileg a másik akkori kiválóság, Gera Zoltán is hátat fordított a csapatnak. Képzeljék el, amint – hogy ne mindig csak Szoboszlaival példálózzunk – megüzeni, egy darabig ne várják haza, mert zokon vette a kapitány megjegyzését, bírálatát. Ugye elképzelhetetlen. Nem is olyan régen megtörtént.

Két ellentmondásos, egyszerre imádott és kiszekált játékos, és Szalai Ádám főszerepet játszott abban, hogy a magyar válogatott ismét a nemzet csapata lett. Dzsudzsák volt az első, aki bátran és érzelmesen beszélt arról, hogy neki a válogatott a legfontosabb. Kezdetben talán nem is alaptalanul volt okunk kételkedni az őszinteségé­ben, ám Dzsudzsák annyiszor elmondta ezt, hogy idővel nem csak ő maga, mi is elkezdtük elhinni, tényleg így van. Szalai Ádám kereken tíz éve, az amszterdami 8-1 után állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy elég a hülyítésből. Tartalmilag, szakmailag igaza volt, ám Szalaiból akkor még hiányzott az a belső mélység, ami hitelt adott volna a szavainak. A fölényes testbeszéde kevélységet sugallt, inkább egyfajta revansvágy, semmint felelősségteljes lelki emelkedettség fűtötte a gondolatait.

Mégis Dzsudzsák, majd Szalai volt az a két ember, aki felvette és a magasba emelte a zászlót. Hatásukról, a megteremtett csapatszellemről két érzelmes motivációs beszéd is tanúskodik. Dzsudzsák a Norvégia, Szalai pedig öt évvel később az Izland elleni Eb-pótselejtező előtt tüzelte fel a csapattársakat, utóbbi olyan elszántsággal, hogy még ma is kiráz a hideg, ha csak rágondolok.

Szalai Ádám a góljain, a csapatkapitányi szerepen túl ellátott még egy roppant fontos feladatot: Szoboszlai Dominik az ő példáján keresztül tapasztalhatta meg testközelből, mitől válik valaki a játéktudásán felül vezéregyéniséggé és persze tőle vette át a stafétát, a csapatkapitányi karszalagot. A Montenegró elleni, újabb megdicsőülést hozó meccs után azt próbáltam kiszedni Szoboszlaiból, meg tudná-e mondani, melyik volt az a pillanat, az az élmény, amely magával ragadta és áthatotta, hogy nincs szebb annál, mint a magyar válogatottért küzdeni, hát még a csapatot győzelemre vezetni.

Szoboszlai talán már egy szerencsésebb kor gyermeke, mentes a korábbi görcsöktől, kudarcoktól, mintha nem is értette volna a kérdést, egyszerűen így felelt: „Alapnak kellene lennie, hogy a saját hazádat képviseled, ez nem teher, hanem megtiszteltetés.”

Csak hogy röviden értelmezzük e mondat jelentőségét, üzenetét. A labdarúgás kiemelkedően a legnépszerűbb sportág. Napjainkban minden egyéb tevékenységet háttérbe szorítva a csapatsportokon, elsősorban tehát a labdarúgáson keresztül élhetjük meg együvé tartozva a nemzeti öntudatot. S a magyar válogatott világklasszis játékosa semmire sem büszkébb annál, mint hogy eme közösség boldogságának a forrása lehessen. Dacára annak, hogy a válogatott meccseket leszámítva tizenöt éves kora óta inkább csak vendégségbe, kikapcsolódni jár haza.

Honnan jött ez az ember? Honnan, kitől, miért kaptuk ajándékként?

Mindegy is, annak örüljünk, hogy itt van velünk, s reméljük, még itt is lesz legalább tíz évig. Ő maga ennél is többet akar. „Egyet megígérhetek a csapat nevében: ez csak a kezdet. Jövő nyáron olyat csinálunk, ami felejthetetlen lesz” – e szavakkal mondott köszönetet a szurkolóknak a támogatásért.

Szép lassan a kudarcokon szocializálódott középkorúak is elhiszik, hogy amit látunk, az nem egyszeri csoda, hanem egy új korszak egy-egy szerves állomása.