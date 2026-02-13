Kijev kész Magyarország energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében + videó

Az elmúlt év eseményei azt mutatják, hogy az ukrán fél az energetikai infrastruktúra elleni akciókkal egyre messzebb megy, és ezzel már nemcsak Moszkvának, hanem a térség több államának is kockázatot okoz. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Összeállításában az Origo felidézte a kőolajvezeték elleni támadásokat.

A Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek Fotó: AFP

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba.

Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását

– mondta.

A Bloomberg beszámolója szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt közölte: január 27-én orosz találat érte a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát, ami miatt Magyarország és Szlovákia felé leállt az olajszállítás. A tárcavezető az X közösségi oldalon egy fotót is közzétett a találat utáni állapotokról.

Állítása szerint a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy elejét vegye az olajszállítások elmaradása miatti magyar kritikáknak.

A Világgazdaság a Bloomberg beszámolója alapján azt is kiemelte: Kijev szerint a mostani incidens az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadássorozat része volt.