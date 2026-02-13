Zelenszkijukrán támadásUkrajna EU-csatlakozásaBarátság kőolajvezetékmagyar kormány

Kijev kész Magyarország energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében + videó

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij újabb eszközhöz nyúlt, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra: az olajszállítás ellehetetlenítésével próbálja nehéz helyzetbe hozni a kormányt a választások előtt. A Barátság kőolajvezeték célbavétele egyértelmű jelzés: Kijev kész akár a régió energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 11:48
Kijev kész Magyarország energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében Forrás: AFP
Az elmúlt év eseményei azt mutatják, hogy az ukrán fél az energetikai infrastruktúra elleni akciókkal egyre messzebb megy, és ezzel már nemcsak Moszkvának, hanem a térség több államának is kockázatot okoz. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Összeállításában az Origo felidézte a kőolajvezeték elleni támadásokat. 

A Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek
A Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek Fotó: AFP

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba. 

Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását

– mondta.

A Bloomberg beszámolója szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt közölte: január 27-én orosz találat érte a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát, ami miatt Magyarország és Szlovákia felé leállt az olajszállítás. A tárcavezető az X közösségi oldalon egy fotót is közzétett a találat utáni állapotokról. 

Állítása szerint a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy elejét vegye az olajszállítások elmaradása miatti magyar kritikáknak.

A Világgazdaság a Bloomberg beszámolója alapján azt is kiemelte: Kijev szerint a mostani incidens az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadássorozat része volt.

Az ukrán hadsereg az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal olyan eszközhöz nyúlt, amit korábban az ukrán elnök még „cinikus terrortámadásnak” nevezett. 

2025 elején Kijev már nyíltan lebegtette, hogy a gáztranzit után az olajszállításokat is elvághatja. Válaszul Magyarország és Szlovákia egyértelművé tette: kész megvétózni az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbítását. A háttértárgyalások végül fordulatot hoztak, Budapest garanciákat kapott Európai Bizottságtól és az ukrán vezetéstől a vezetékek biztonságára. Így a magyar fél nem vétózott, a szankciókat pedig meghosszabbították. 

Az Európai Bizottság a 2025. január 27-én kiadott nyilatkozatában megerősítette, hogy a tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra integritása biztonsági kérdés az EU számára is, és felszólított minden harmadik országot ennek tiszteletben tartására. Illetve arra is kitért a brüsszeli testület, hogy „kész intézkedéseket hozni a kritikus infrastruktúra, például az elektromos kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek vagy -létesítmények védelme érdekében”.

A Barátság vezeték ügye ezzel lekerült a napirendről – egészen augusztusig, amikor az Ukrajna által végrehajtott harmadik támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások

  • Az első támadás tavasszal történt, 2025-ben. Egy ukrán drón becsapódása miatt megsérült a vezeték brjanszki szakasza. Akkor a szállítás ugyan rövid időn belül helyreállt, de figyelmeztető jel volt, hogy Kijev nem riad vissza a régió energia-infrastruktúrájának célba vételétől.
  • Néhány hét elteltével, tavaly nyár elején újabb csapás érte a rendszert a belgorodi térségben. Az incidens miatt ismét akadozni kezdett a Magyarországra és Szlovákiába tartó kőolajszállítás.
  • A harmadik támadás minden korábbinál súlyosabbnak bizonyult: az Ukrajna által végrehajtott támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget. A vezeték, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába, kulcsfontosságú az egész térség ellátásában. A támadás időzítése nem volt véletlen: Magyarország akkor jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, ezzel pedig nyíltan szembement Kijev terveivel.

A harmadik támadás után éles bírálat érte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokból is,

hiszen az ukrán erők már több alkalommal célba vették az orosz energiahálózatot, amelynek révén közvetlen veszélybe került egy NATO-tagállam energiaellátása. 

A harmadik támadás után éles bírálat érte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokból
A harmadik támadás után éles bírálat érte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokból Fotó: AFP

A harmadik támadás után Orbán Viktor azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben közölte, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról. Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki: a New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.

A támadás jól mutatja, hogy Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. 

Horváth József biztonságpolitikai szakértő korábban elmondta, hogy a helyzet mögött célzott ukrán akciók állnak, amelyek Budapest és az EU politikai döntéseit célozzák. Decemberben is támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Szijjártó Péter ezután határozottan felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását. 

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is

– jelentette ki. Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

