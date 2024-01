Gálvölgyi, Koltai és az egész baloldali panoptikum egyszerre ugrott Orbán nyakának

Felhévizy már nagyon sok választási kampányt megért, úgyhogy pontosan tudja, hogy ilyenkor mindig izzik a levegő, minden szónak, félmondatnak, üzenetnek nagyobb súlya van, mint máskor. Idén két nagyon fontos választás is lesz, úgyhogy előre borítékolható volt, hogy gyorsan támadásba lendül majd a baloldal. Biztos volt az is, hogy mindent be fognak majd vetni a siker érdekében, azonban idén olyan dolog történt, ami még a tapasztalt hírlapírót is meglepte. Azt lehetett látni, hogy a baloldal nem nagyon tud felmutatni fajsúlyos, komoly politikusokat, így a gyengébb képességű embereik a hangjuk erejével próbálták pótolni a hiányosságaikat. Azonban ez a tehetetlenség azt szülte, hogy a régi, sok esetben már levitézlett, de mindenképpen harcedzett, kipróbált megmondóembereiket tolták előtérbe. Megdöbbentő volt látni, hogy az év elején milyen nagy hévvel és lendülettel vetették bele magukat a harcba a baloldali panoptikum tagjai.