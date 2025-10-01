idezojelek
Poszt-trauma

Varga Judit nagyon konkrét felkérést kapott, Magyar Péter ellen hívták csatába

„Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg, amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!”

Csépányi Balázs
2025. 10. 01.

Wellor a Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című korábbi dalával az igazi ínyencek ízlését is kielégítette. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban. Azonban ez a dal a végére tartogatta az igazi csattanót, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnt fel, hegedült és az egész olyan érzést keltett, mintha maga a volt feleség húzná el Magyar Péter nótáját.

Magyar Péter, Varga Judit
Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

A dal nagyon sikeres lett, Wellor Magyar Péter tyúkszemére lépett, a legfájóbb pontján találta telibe. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan összezavarodik, ha a volt felesége feltűnik a színen. Ezért a netzenész a szokásostól eltérően, ezúttal nem a libsik orra alá tör borsot az új dalával, hanem Varga Judithoz szól, és arra kéri az új számában, hogy térjen vissza a közéletbe, vállaljon szerepet.

De a népszerű netzenészen kívül is nagyon sokan várják vissza a politikába Varga Juditot. 

A Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt arról, hogy Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.  

Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt – mondta a frakcióvezető.

Mindenesetre Wellor az új, slágergyanús Gyere vissza, Judit! (DPK remix) című számával konkrét felkérést küldött Varga Juditnak, hogy térjen vissza a politika világába, mert lenne dolga bőven.

Kedvcsinálónak álljon itt pár sor az új dalból:

Ha megint beszállsz, a kis p…cs azt sem tudja hol van

Dadog, remeg, izzad, elakad a szólam

A család sem számít, esküt, szabályt megszeg, 

feléget mindent az áruló exed

Lehallgatott otthon, zsarolt, terrorizált

Karrieredre volt irigy, a libsiknek riszált

Árulás, csalás, abúzus bűnlajstroma hosszú,

kifordult magából, programja a bosszú

Brüsszelben kreálták, feltámasztott őslény

Jól mondtad múltkor: csak egy sz…r képződmény

Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg

Amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!

Gyere vissza, Judit! Vár a szavazás

Tudunk neked jobbat, mint a széklábfaragás

[…]

Gyere vissza, Judit! Peti nincs jó passzba'

Az adókulcsait viheti a f…szba

Wellor új számát itt hallgathatják meg:

Az ősz jól indul, Wellor nagyon keményen bekezdett ezzel a dallal. Az biztos, hogy nem lennék Magyar Péter helyében.

Várjuk a folytatást!

Borítókép: Wellor új számának YouTube-os nyitóképe (Forrás: Képernyőkép)

