Varga Judit nagyon konkrét felkérést kapott, Magyar Péter ellen hívták csatába

Wellor a Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című korábbi dalával az igazi ínyencek ízlését is kielégítette. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban. Azonban ez a dal a végére tartogatta az igazi csattanót, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnt fel, hegedült és az egész olyan érzést keltett, mintha maga a volt feleség húzná el Magyar Péter nótáját.
A dal nagyon sikeres lett, Wellor Magyar Péter tyúkszemére lépett, a legfájóbb pontján találta telibe. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan összezavarodik, ha a volt felesége feltűnik a színen. Ezért a netzenész a szokásostól eltérően, ezúttal nem a libsik orra alá tör borsot az új dalával, hanem Varga Judithoz szól, és arra kéri az új számában, hogy térjen vissza a közéletbe, vállaljon szerepet.
De a népszerű netzenészen kívül is nagyon sokan várják vissza a politikába Varga Juditot.
A Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt arról, hogy Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.
Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt – mondta a frakcióvezető.
Mindenesetre Wellor az új, slágergyanús Gyere vissza, Judit! (DPK remix) című számával konkrét felkérést küldött Varga Juditnak, hogy térjen vissza a politika világába, mert lenne dolga bőven.
Kedvcsinálónak álljon itt pár sor az új dalból:
Ha megint beszállsz, a kis p…cs azt sem tudja hol van
Dadog, remeg, izzad, elakad a szólam
A család sem számít, esküt, szabályt megszeg,
feléget mindent az áruló exed
Lehallgatott otthon, zsarolt, terrorizált
Karrieredre volt irigy, a libsiknek riszált
Árulás, csalás, abúzus bűnlajstroma hosszú,
kifordult magából, programja a bosszú
Brüsszelben kreálták, feltámasztott őslény
Jól mondtad múltkor: csak egy sz…r képződmény
Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg
Amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!
Gyere vissza, Judit! Vár a szavazás
Tudunk neked jobbat, mint a széklábfaragás
[…]
Gyere vissza, Judit! Peti nincs jó passzba'
Az adókulcsait viheti a f…szba
Wellor új számát itt hallgathatják meg:
Az ősz jól indul, Wellor nagyon keményen bekezdett ezzel a dallal. Az biztos, hogy nem lennék Magyar Péter helyében.
Várjuk a folytatást!
Borítókép: Wellor új számának YouTube-os nyitóképe (Forrás: Képernyőkép)
