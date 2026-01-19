idezojelek
Poszt-trauma

Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást

Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Magyar PéterTisza Pártországgyűlési választás 2026 2026. 01. 19. 5:15
Fotó: Polyák Attila
0

Mindenkinek van valamilyen hobbija: egyesek bélyegeket gyűjtenek, mások matricákat, régi pénzérméket, és közben ott van Magyar Péter, aki kínjában a hangfelvételek mellett már a doméneket is szorgosan gyűjtögeti, ha már a szavazókat nem tudja megtartani.

2026 január közepén tömeges doménregisztrációk történtek a párt nevére. Ezt bizonyítja, hogy a honlapok felhasználójaként és kapcsolattartójaként is a Tisza Párt szerepel.

Mi időben szóltunk arról, hogy Magyar Péter már a belső köreinek is igyekszik beadagolni az áprilisi bukást. Azok a balliberális olvasók, akik csak legyintettek a kapitulációra, most maguk is láthatják, hogy a Tisza Párt már a vereségre készül. Úgy tudjuk, hetek óta azon tanakodnak, milyen magyarázattal tartsák meg az arcukat, de élvezzék a képviselői életet. Magyar Péterék már most a 2030-as választásra készülnek,

addig pedig köszönik szépen, a haverok ellubickolnak majd az Országgyűlésben, várhatóan éppen olyan trehány és önző munkával, ahogy azt az Európai Parlamentben teszik. A magyarok biztosan nem számíthatnak rájuk még a saját hazájukban sem.

 

Magyar Péternek még Brüsszelben is jelenése van

A Tisza Párt vezetőségének még egy nagyon fontos dolgot ki kell találnia: a párt arcai hogyan fognak elszámolni Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek? Nem kevés pénzt és energiát öl ugyanis a háborúpárti brüsszeli elit abba, hogy eltávolítsa Orbán Viktor kormányát, és egyszerűen szolgasorba taszítsa Európa utolsó biztonságos végvárát, amit mi csak egyszerűen Magyarországnak hívunk. 

Magyar Péternek így még biztosan jelenése van a szőnyeg szélén, vagy az asztal sarkánál – éppen melyik beteg balliberális bábmester akarja majd jól megdorgálni.

Pedig ők aztán már tényleg megtanulhatták volna, hogy teljesen mindegy, mennyi pénzt ölnek egy kirakatemberbe, és mindegy, milyen aljas módszerekkel akarják megtéveszteni az embereket, a magyarok bizony nem ostobák. Voltunk már rabok eleget, most már inkább maradnánk szabadok.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

add-square Választás 2026

Megújult a Nemzeti Választási Iroda honlapja

Választás 2026 16 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmérő vera

Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak

Csépányi Balázs avatarja

Lejáratta magát a szélsőséges blogger.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu