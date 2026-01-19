Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást

Mindenkinek van valamilyen hobbija: egyesek bélyegeket gyűjtenek, mások matricákat, régi pénzérméket, és közben ott van Magyar Péter, aki kínjában a hangfelvételek mellett már a doméneket is szorgosan gyűjtögeti, ha már a szavazókat nem tudja megtartani.

2026 január közepén tömeges doménregisztrációk történtek a párt nevére. Ezt bizonyítja, hogy a honlapok felhasználójaként és kapcsolattartójaként is a Tisza Párt szerepel.

Mi időben szóltunk arról, hogy Magyar Péter már a belső köreinek is igyekszik beadagolni az áprilisi bukást. Azok a balliberális olvasók, akik csak legyintettek a kapitulációra, most maguk is láthatják, hogy a Tisza Párt már a vereségre készül. Úgy tudjuk, hetek óta azon tanakodnak, milyen magyarázattal tartsák meg az arcukat, de élvezzék a képviselői életet. Magyar Péterék már most a 2030-as választásra készülnek,

addig pedig köszönik szépen, a haverok ellubickolnak majd az Országgyűlésben, várhatóan éppen olyan trehány és önző munkával, ahogy azt az Európai Parlamentben teszik. A magyarok biztosan nem számíthatnak rájuk még a saját hazájukban sem.

Magyar Péternek még Brüsszelben is jelenése van

A Tisza Párt vezetőségének még egy nagyon fontos dolgot ki kell találnia: a párt arcai hogyan fognak elszámolni Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek? Nem kevés pénzt és energiát öl ugyanis a háborúpárti brüsszeli elit abba, hogy eltávolítsa Orbán Viktor kormányát, és egyszerűen szolgasorba taszítsa Európa utolsó biztonságos végvárát, amit mi csak egyszerűen Magyarországnak hívunk.

Magyar Péternek így még biztosan jelenése van a szőnyeg szélén, vagy az asztal sarkánál – éppen melyik beteg balliberális bábmester akarja majd jól megdorgálni.

Pedig ők aztán már tényleg megtanulhatták volna, hogy teljesen mindegy, mennyi pénzt ölnek egy kirakatemberbe, és mindegy, milyen aljas módszerekkel akarják megtéveszteni az embereket, a magyarok bizony nem ostobák. Voltunk már rabok eleget, most már inkább maradnánk szabadok.