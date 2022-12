Idén a pólósokra lehetett számítani, ők szállították az érmeket

A hazai vb-szereplés Märcz Tamás szövetség kapitány állásába került, a helyére az FTC sikeredzője, Varga Zsolt került. Az új mesternek és megfiatalított keretének sikerült helyreállítani a válogatott renoméját, így vágott neki a nyár végi spliti Európa-bajnokságnak. A negyeddöntőben Montenegrót, a négy között a friss világbajnok Spanyolországot is felülmúlta a magyar csapat, a döntőben a házigazda Horvátország viszont túl nagy falatnak bizonyult.

A spliti Eb-ezüst volt a magyar vízilabda második érme az idén, a női válogatott ugyanis már a vb-n is remekelt. A csoportját nem nyerte meg Bíró Attila gárdája, de aztán Argentínán átgázolt, majd Ausztráliát és Hollandiát legyűrve a fináléig menetelt, ahol a verhetetlennek hitt címvédővel, az Egyesült Államokkal is tartotta a lépést, de az arany a tengerentúliaké lett.

Az Eb-n a vezér, Keszthelyi Rita nélkül nem sikerült megismételni a kiváló szereplést. A negyeddöntőben a spanyolok állították meg a mieinket, a női válogatott végül az ötödik helyen végzett Splitben. A következő megméretésén, a Világkupa novemberi szuperdöntőjében már vissza is került a legjobbak közé a válogatott: hatalmas bravúrral legyőzte az Egyesült Államokat a négy között, a döntőt pedig csak ötméterespárbajt követően veszítette el Spanyolországgal szemben.

Sikerekben, sőt változásokban sem volt hiány a vizes sportágban. A már említett Märcz Tamás mellett novemberben Vári Attila is távozott, akit a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert váltott a Magyar Vízilabda-szövetség elnöki székében. Idén nagy veszteség is érte a pólótársadalmat: november 27-én, életének 73. évében elhunyt az olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Csapó Gábor.

Soproni tündérmese

Ha a magyar kosárlabda utóbbi egy évéről esik szó, akkor nem csupán az udvariasság okán kell a hölgyekkel kezdeni. Nekik köszönhetjük 2022, sőt a sportág hazai történetének egyik legnagyobb sikerét: a Sopron Basket óriási bravúrral a csúcsra ért a kontinens legrangosabb sorozatában, az Euroligában. A dúsgazdag török sztárklub, a Fenerbahce mindent megtett azért, hogy felülhessen Európa trónjára, és elérte, hogy a négyes döntőt Isztambulban rendezzék, ám a számításait keresztülhúzta a magyar bajnok, amely az elődöntőn túljutva mintegy tizenkétezer ellenséges szurkoló előtt roppant okos, taktikus játékkal 60-55-re legyőzte a nagy esélyest.

A sportág magyar ikonja, Fegyverneky Zsófia emelhette tehát magasba a nők legrangosabb trófeáját. A sorozatban indulhatott a Szekszárd is, története során először, ám a csoportkört nyeretlenül zárta. Ennek ellenére, illetve a Sopron sorozatos remeklésének köszönhetően – négy, egymás után befejezett kiírásban is bejutott a Final Fourba, az első hely mellett egy ezüstérmet és két negyedik helyet ért el – az ősszel kezdődött Euroligában alanyi jogon kapott helyet második magyar csapatként, és a selejtezőket sikerrel véve csatlakozott hozzájuk harmadiknak a Diósgyőr is. Ez azt jelenti, hogy klubszinten a magyar női kosárlabda egyértelműen Európa élvonalába tartozik.

A válogatott egyelőre ennek a küszöbénél tart. Mindössze két tétmeccset játszott, a novemberi Európa-bajnoki selejtezőkön először 99-40-nel földbe döngölte Temesváron Romániát, majd idegenben 77-66-ra kikapott Spanyolországtól, és a februári két zárófordulóban odaérhet a legjobb másodikok közé, amelyek ott lehetnek a jövő nyári Európa-bajnokságon. Az észak-amerikai profi ligába az Indiana várta Határ Bernadettet, ám a center a bajnoki döntő egyik meccsének az utolsó másodperceiben súlyos sérülést szenvedett, így sem a Sopron, sem a válogatott nem számíthatott rá az idén április óta.

Határ Bernadett súlyos sérülést szenvedett. Fotó: Nemzeti Sport

A férfiaknál a legfontosabb esemény az Európa-bajnokság volt, amelyben a magyar csapat a roppant nehéz kölni csoportba került, és esélye sem nyílt a továbbjutásra, nyeretlenül végzett az utolsó helyen. Hanga Ádám, a Real Madrid sztárja ott is volt meg nem is, ugyanis megsérült, az utolsó meccs idején már Madridban gyógyíttatta magát. A világbajnoki selejtezők több sikerélményt hoztak, sikerült továbbjutni a harmadik selejtezőkörbe. Augusztusban kevés hiányzott itthon a bravúrhoz Litvánia ellen, de utána Csehországban sikerült nyerni, novemberben viszont jött egy bosszantó 83-78-as vereség Szarajevóban Bosznia-Hercegovinától, amit egy újabb csehek elleni 83-69-es siker követett – februárban még lesz esély a kijutásra, de ez akkor is meghiúsulhat, ha a válogatott nyer Litvániában és itthon a bosnyákok ellen is.

A klubokat tekintve a Falco KC Szombathely egyeduralkodó volt. Megnyerte a bajnokságot és a kupát is, ráadásul első magyar csapatként eljutott a Bajnokok Ligája második csoportkörébe is, onnan azonban már nem tudott előbbre lépni.

A szokásos kettősség

A magyar kézilabdára idén is a kétarcúság volt jellemző: a válogatottak szereplése – különösen a januári, részben hazai rendezésű férfi Európa-bajnokságon – bőven hagyott maga mögött kívánnivalót. Ugyanakkor két klubcsapatunk is eljutott a Bajnokok Ligája végjátékába.

A Gulyás István vezette férfiválogatott fantasztikus hangulatú mérkőzéseket játszott az eseményre megépült MVM Dome-ban, de Izland, Hollandia és Portugália mellett nem tudta kiharcolni a továbbjutást a csoportból. A negyeddöntős, érmes remények helyett be kellett érnie a 15. hellyel a 24 csapatos mezőnyben. A meglepetésre svéd győzelemmel zárult Eb után kapitánycsere következett: az addigi másodedző, Chema Rodríguez vette át a stafétát. A korábbi veszprémi játékos vezeti majd a csapatot a 2023 januárjában kezdődő világbajnokságon, ahol majd nem számíthat a súlyos sérüléséből lábadozó Máthé Dominikra.

Néha még Golovin sem hitt a szemének Ljubljanában. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A nők év végi világversenye, a novemberben rendezett Európa-bajnokság sem volt diadalmenet. Golovin Vlagyimir több kulcsjátékosát, Bíró Blankát, Szöllősi-Zácsik Szandrát, Háfra Noémit és Kovacsics Anikót nélkülöző csapata a hat mérkőzéséből csak kettőt megnyerve a tizenegyedik helyen fejezte be a szereplését. A leszereplés heves érzelmeket váltott ki a sportág szereplőiből; a leghangosabban a korábbi kapitány, Mocsai Lajos kritizált, egyesek tudni vélték, hogy a kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai második helyezett edző a visszatérését készíti elő, de maga az érintett ennek nem adta komoly tanújelét.

A klubcsapataink nemzetközi szereplése félsikerrel zárult. Veszprém férficsapata részt vett a kölni Lanxess Arénában rendezett Bajnokok Ligája négyes döntőjén, de ott nem tudott meccset nyerni. A nőknél az ötszörös győztes Győri Audi ETO bejutott a sorozat döntőjébe, de ott – a Tomori Zsuzsannával felálló – címvédő norvég Vipersszel szemben alulmaradt.

Mindkét vonalon izgalmas befutót hozott a magyar bajnokság. A nőknél a Győr visszahódította a bajnoki címet a Ferencvárostól, a két csapat győri és népligeti meccsén is öt-öt góllal nyert a pályaválasztó. A feszült hangulatú budapesti meccsen a két korábbi társ szövetségi kapitány, Elek Gábor és Ambros Martín kis híján összeverekedett. Ez biztosan nem ismétlődik meg 2023 őszétől. A két szakember azóta rendezte a nézeteltérést, Martín ráadásul 2023 nyarán távozik Győrből, klubja már az utódját, a dán Ulrik Kirkelyt is megnevezte.

A férfiaknál is drámai volt a végkifejlet: Rosta István utolsó másodpercekben szerzett góljával Veszprémben védte meg a bajnoki címét az alapszakasz második helyezettje, a Szeged. Jövőre ez másképp lesz: a kézilabda-szövetség megváltoztatta a versenykiírást, az eddigi oda-visszavágós ütközet helyett két győzelemig tartó párharc dönt majd az aranyéremről.

A férfiak és a nők is az elitben

Jégkorongban férfiválogatottunk egyfelől sikeres, másfelől indulatoktól terhes klubidény után készülődött a ljubljanai divízió I/A világbajnokságra. A Fehérvár fennállása legjobb eredményét könyvelte el az osztrák bajnokságban azzal, hogy bejutott a döntőbe, ahol aztán 4-0-ra kikapott a Salzburgtól. Itthon az FTC erdélyi túrái rendre feszültségtől terhesek, a Csíkszereda elleni bajnoki döntőben aztán beszakadt a jég. Rögtön az első, csíki mérkőzésen Nagy Gergő – még ha nem is szándékosan – súlyos sérülést okozott a hazaiak játékosának, Salló Alpárnak, amiért nem is annyira a társak, mint a vezetők és a szurkolók akartak revansot venni. Mérkőzésről mérkőzésre csúnya, a magyar sportban a nemzetegyesítést elsőként a zászlajára tűző hokitársadalomhoz méltatlan jelenetek követték egymást. Az elvesztett finálé után a Fradi vezetői még azt is kilátásba helyezték, hogy hátat fordítanak az Erste-ligának.

A válogatott szereplésére szerencsére ez nem volt hatással sem a jégen, sem a lelátón. A mieink ugyan a házigazda Szlovéniától simán, 5-1-re kikaptak, de a másik három ellenfelüket legyőzték, így befutottak a szintén feljutást értő második helyre; a szurkolók pedig meccsről meccsre a székelyekkel közösen buzdították a csapatot. S nem csak a magyart. Szokás szerint kerekedett is botrány abból Romániában, hogy a keleti szomszéd válogatottjának magyar játékosai román mezben a székely himnuszt hallgatták a tábor előtt vigyázzállásban.

Női válogatottunk is kitett magáért – az elitben. A dániai világbajnokságon a Németország elleni győzelemmel, valamint a Svédország elleni pontszerzéssel (hosszabbításos vereséggel) befutott a harmadik helyre a torna B csoportjában, így nem csupán kiharcolta a bennmaradást, a negyeddöntőben is szerepelhetett, ahol persze az Egyesült Államok túl nagy falat volt (1-12).

Röplabdában a hölgyek szokás szerint sikeresen vették az idei Európa-bajnoki selejtezőt, és jövőre zsinórban ötödszörre is ott lehetnek a tornán, a férfiak elbuktak, ami Koch Róbert szövetségi kapitány állásába került.