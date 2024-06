Kövesse nálunk a 2024-es választás legfontosabb eseményeit

Menczer Tamás: ha mindenki elmegy, akkor győzni fogunk

A béke melletti szavazásra buzdított a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Mi van, ha elfelejtettem feladni a levélszavazatomat?

Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, még a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

Különleges szavazólapot is kaphatnak ma egyes választók

Nemcsak magyarul, hanem az adott kisebbség nyelvén is olvasható 11 nemzetiség szavazólapja a vasárnapi nemzetiségi választáson. A roma és az örmény szavazólap azonban csak magyarul készült el, mivel e két nemzetiség esetében a magyar is hivatalos nyelvnek számít. A települési nemzetiségi választáson több olyan szabály is van, amely jelentősen eltér az önkormányzati választás előírásaitól. Ilyen az is, hogy a szavazólapot két nyelven kell elkészíteni.

Lejárt a személyazonosító okmánya? A szavazás előtt ma ezt is el tudja intézni!

Rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, hogy azok a választópolgárok, akik ma szembesülnek vele, hogy valamelyik személyi okmányuk lejárt, újakat igényelhessenek.

Csak így lesznek érvényesek a szavazólapok

A bizottság ellenőrzi a választónak az adatait, majd egy aláírást követően átadja a lepecsételt szavazólapot, amivel a választó érvényes szavazatot tud leadni. Amennyiben nem kerül pecsét a szavazólapra, akkor azt számlálásnál nem veszik figyelembe.

Mindenhol rendben megkezdődött a szavazás, este hétig adhatjuk le voksainkat

Több mint tízezer szavazókör várja ma a választókat.

Mutatjuk, mire van szükség a mai szavazáshoz

Szavazni kizárólag a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító (személyi szám) igazolása után lehet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament képviselőinek vasárnapi választásán, az ország 10 119 szavazókörében reggel 6 és este 7 óra között. A választáson kizárólag személyesen és – a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével – csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni. A szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe. A szavazókörben az is leadhatja szavazatát, aki korábbi kérelme alapján a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel, de személyesen megjelenik és a mozgóurna a szavazóhelyiségben van.

Szijjártó Péter az elsők között voksolt

A külügyminiszter békére szavazott.

Külképviseleteken is elkezdődtek a választások

Sorra nyílnak a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken a szavazókörök, az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán ezeken a helyeken is közép-európai idő szerint reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 17 669 választópolgárt.

Így még nem szerveztek választásokat Magyarországon – mutatjuk a részleteket

Vasárnap egyszerre tartják az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat Magyarországon, így hazánkban a tét ma kétszeres. Az ország történelmében most először fordul elő ilyen. Mire kell figyelni ma a választásokon? Kiket választhatunk? Kik szavazhatnak? Mikor lesznek meg az első eredmények? Mutatjuk a részleteket.

Megnyitottak a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán – közölte az MTI.

Az önkormányzati választásra 7 millió 850 ezer választópolgárt várnak a 10 119 magyarországi szavazókörben este 7 óráig. Az európai parlamenti voksoláson a magyarországi szavazókörökben, a 147 külképviseleten és levélben ennél kevesebben, mintegy 7 millió 800 ezren szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékbe regisztrált 345 633 választó pedig szavazhat a nemzetiségi választáson.

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító igazolása után lehet.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták.

Az önkormányzati választáson 43 351-en kérték, hogy a bejelentett tartózkodási helyük szerinti jelöltekre szavazhassanak. Az EP-választáson pedig 67 458-en jelentkeztek át a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településre, ők az átjelentkezéssel szavazóknak kijelölt szavazókörben adhatják le voksukat az EP-választáson, de nem kapnak az önkormányzati választáshoz kapcsolódó szavazólapot.

Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, vasárnap délig még igényelhet mozgóurnát, aki azonban nem kért, az nem szavazhat így akkor sem, ha egy másik, a háztartásában lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát.

A választáson 216 558 fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők a 2022-es országgyűlési választás óta lettek nagykorúak.

A választás lebonyolításának törvényességét 29 850 delegált követi figyelemmel a szavazókörökben, valamint a választási bizottságokban. A szavazókörökbe delegáltak részt vehetnek a szavazatszámlálásban is.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor.

A szavazókörök zárását követően a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás eredményeinek közlését – a szavazólapok feldolgozottságának függvényében – várhatóan 20 órától kezdi meg az NVI a választás honlapján, az EP-választás nem hivatalos, előzetes eredményeit azonban csak este 11 órakor hozhatja nyilvánosságra, miután az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás.