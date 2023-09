Bródy ingerülten, páros lábbal szállt bele Orbánékba

Milyen megengedő a Tini. A saját számát követeli a rádióba, Pintér Bélának pedig egy laza Kossuth-díjat akar. Mert csak akkor lesz szerinte Magyarországon demokrácia, ha ezek megvalósulnak. Emlékszünk arra, hogy volt idő, amikor az ő számait játszotta rádió és mondjuk a Beatricét, P. Mobilt nem. De azt az időszakot a történelemkönyvek finoman szólva, nem nevezik éppen demokráciának. Az az időszak csak Bródy szerint volt demokrácia, a többi magyar szerint az bizony diktatúra volt.

Az elmúlt héten Tóth Vera énekesnő volt a vendége Rangos Katalin Jégbüfé című műsorának, ahol a testvérét ért támadásokról beszélve szóba került Tóth Gabi politikai szerepvállalása is, amire Vera példaként felhozta Koncz Zsuzsát és Bródy Jánost, mint politizáló zenészeket:

„Ha ők megcsinálják, akkor tőlük hitelesnek érzed azt, hogy politizálnak. Akár most is. Ők mindig is ezt a szerepet felvállalták magukra. Gabitól nem érezték hitelesnek az emberek, hogy esetleg valamilyen pártnak valamilyen hitvallását képviselje. Tőle nem fogadják ezt el. És én azért mondom azt, hogy aki olyan, mint a Bródy vagy a Koncz, ott rendben van ez, mert ott az a brandnek az egyik része. […]”.