Gyurcsány megbukott, ez tisztán látszik

Érdekes cikket közölt a Baranya vármegyei hírportál, Gyurcsány komlói kampányrendezvényéről. Tavaszi gyülekező címmel tartott fórumot Komlón a városháza előtti téren kedd este a DK-vezér. A portál arról számolt be, hogy Gyurcsányt mindössze száz fő várta, mely csekélyke létszámba beleértendő a saját stábja, a helyi baloldali KÖT jelöltjei és aktivistái, valamint a DK pécsi emberei, Péterffy Attila csapatának tagjai is. A tudósításból az is kiderült, hogy az esemény színvonalát és minőségét tovább rombolta, hogy egy kis zavar keletkezett a program vége felé, amikor Gyurcsány a helyi jelöltek melletti voksolásra buzdított, ugyanis hosszú percekig nem tudta megmondani, és segítséget sem kapott a helyiektől, hogy ki is a DK vármegyei listavezetője.