Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

légiósokGulácsi PéterWilli OrbánKerkez MilosBundesligaSzoboszlai DominikPremier LeagueSallai Roland

Légiós körkép: Szoboszlai ismét jobbhátvéd volt, Kerkezt lehúzták, Sallaiék szárnyalnak

Újabb mozgalmas hétvégén vannak túl a magyar légiósok. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool továbbra is hibátlan a Premier League-ben, bár utóbbi játékos borzalmas hétvégén van túl. Sallai Roland és a Galatasaray továbbra is szárnyal a török ligában, csakúgy mint Bolla Bendegúz és a Rapid Wien az osztrákban. Gulácsi Péter és Willi Orbán ismét kapott gól nélkül nyert a Leipziggel. S még több magyar légiós sikerélménnyel zárta a hétvégét.

Tóth Norbert
2025. 09. 15. 5:35
A Liverpool magyar légiósai ismét kezdők voltak.
A légiósok közül mondhatjuk, hogy Kerkez Milos fog a legkevésbé szívesen visszagondolni erre a hétvégére. (Fotó: Cody Froggatt / CSM via ZUMA Press Wire /AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Angliában a Premier League és a Championship, Németországban a Bundesliga és Bundesliga 2. küzdelmeiben is szerepet kaptak a magyar légiósok. Emellett kitekintettünk Törökországba, Franciaországba, Ausztriába és Portugáliába is, ezen országok élvonalaiban szintén volt magyar érdekeltség. A válogatottszünet volt akiknek jót tett, és klubjuknál is megkapták a bizalmat, azonban olyan is volt, aki sérülés miatt továbbra sem bevethető. Sallai Roland a válogatottbeli eltiltása után ismét pályára léphetett.

Törökországban szerephez jutottak a magyar légiósok.
A magyar légiósok csapatai közül az egyik legjobb formában a Galatasaray (Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM / ANADOLU / AFP)

Szoboszlai ismét jobbhátvéd volt, Kerkez nem teszi zsebre, amit kapott

A Premier League 4. fordulóban a címvédő és éllovas Liverpool Mohamed Szalah 95. percben értékesített büntetőjével szenvedte ki győzelmét a Burnley otthonában. Szoboszlai Dominikra ismét jobbhátvédként számított Arne Slot.

Nem igazán láttunk még ilyet, de Kerkez Milos a félidő hajráját már a kispadon töltötte, ugyanis Slot már a 38. percben lecserélte. A magyar balhátvéd nem sérülést szedett össze, hanem sárga lapot, méghozzá műesésért. A hazai közönség az eset után Kerkez minden megmozdulását füttykoncerttel jutalmazta. Slot vélhetően attól tartott, egyszer begőzöl a játékos, és kiállítás lesz a vége, ezért csere mellett döntött.


– Műesés volt, kétség sem férhet hozzá. Nem hiszem, hogy a stadionban bárki másképp gondolta volna. Ráadásul Kerkeztől ez egy teátrális műesés volt. Nagyon ostoba volt, hiszen meg tudta volna játszani a labdát, beadhatta volna. Amikor elfutott a bal szélen, biztosra vettem, hogy nagy helyzet lesz belőle – mondta Jamie Carragher a Sky Sportson.

Slot gyorsan lekapta Kerkezt
Biztos, hogy elbeszélgetnek Kerkez Milossal az esetről (Fotó: PA Wire/Richard Sellers)

Az angol második vonalban szereplő West Bromwich Albion csapatában Callum Styles kezdőként kapott helyet a Derby County elleni hazai meccsen.  A válogatottban betöltött szerepkörétől azonban eltérő pozícióban, ugyanis balhátvédként számítottak játékára. Styles végig pályán volt, egy sárgalapot kapott, s 1-0-ás vereséget szenvedtek a Championship 5. fordulójában. A hétvégi kör után a rájátszást érő ötödik helyen áll a West Brom.

Vele ellentétben Tóth Balázs győzelmet ünnepelhetett. A magyar válogatottban kezdőként bemutatkozó kapus a Blackburn Rovers kapuját is védhette szombaton. Tette mindezt eredményesen, ugyanis volt védése, és gólt nem kapott, 1-0-ra tudtak diadalmaskodni a Watford otthonában. Így a két csapat helyet is cserélt a tabellán, a Blackburn a 16.

 

A Lipcse két magyarja ismét remekelt, Dárdaiék óriási sikert arattak

Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőjében az RB Leipzig 1-0-ra nyert a Mainz otthonában a Bundesliga harmadik fordulójában. A lipcseiek sorozatban a második kapott gól nélküli meccsüket nyerték meg a bajnokságban. A Leipzig jelenleg a 6., Konferencialiga-kvalifikációt érő helyen áll, de természetesen még túl korán van számolgatni.

Nem mindennapi meccset játszott a Wolfsburg, a Köln elleni bajnoki 3-3-as döntetlennel zárult, de nem ezzel érdemelte ki az őrült jelzőt a találkozó. Háromszor szakadt félbe a meccs: a 24. percben felhőszakadás, a második félidő elején füstgránátok, majd az 56. percben egy rendkívül hosszú videóbírós tanakodás miatt állt a játék. A 14 perces hosszabbítás legelején egyenlített a Köln, amely így pontot tudott rabolni. Dárdai Bence a kispadon ülte végig a mérkőzést, és szemlélte az eseményeket, amelyek játék nélkül sem lehettek unalmasak.

Schäfer András szintén nem játszott, bár ő sérülés miatt, amit még a válogatottszünet elején szedett össze. A középpályás az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőkön sem játszhatott izomsérülés miatt. Még a Hoffenheim ellen sem volt bevethető, keretbe sem került, csapata, az Union Berlin hazai pályán kapott ki 4-2-re. Dárdai Mártonnal a kezdőjében óriási sikert aratott a Bundesliga 2-ben a Hertha BSC. A berliniek az első négy fordulóban mindössze két pontot gyűjtöttek, és kieső helyről várták az addig százszázalékos Hannover elleni meccset. Hiába focizott óriási fölényben a jóval esélyesebb ellenfél, a Hertha 3-0-ra tudott nyerni, Dárdai Márton pedig végig a pályán volt.

Gulácsi és Orbán is kezdőként szerepelt a hétvégén.
Willi Orbán ugyan már nem csapatkapitány, de továbbra is a lipcsei védelem oszlopos tagja (Fotó: JAN WOITAS / DPA / AFP)

Sallaiék továbbra is hibátlanok

A magyar válogatottban összeszedett piros lapja után Sallai Roland ismét pályára léphetett a Galatasarayban, ahol jobbhátvédként számítottak a játékára. A magyar játékos végig a pályán volt, a jobbak között volt a mezőnyben, csapata pedig 2-0-ra tudott győzni az Eyüpspor otthonában. Az isztambuli gárda ötből ötöt nyert, a tabella élén áll.

A Törökországba visszaérkező Szalai Attila élvezi a bizalmat új csapatában, a hétvégén is a Kasimpasa kezdőjében találkozhattunk a nevével, ezt jó játékkal hálálta meg. A Kasimpasa nem kapott gólt, 1-0-ra nyert a Karagümrük vendégeként. Ez volt Szalai Attiláék első sikere a szezonban, elléptek a kiesőzónából. A nyáron szintén a török ligába érkező Balogh Botond 2-0-ra kikapott csapatával, a Kocaelisporral a Gaziantep otthonában. A magyar válogatott hátvéd minden percet a pályán töltött. Mocsi Attila együttese, a Rizespor hétfőn játszik a Genclerbirligi ellen.

Az osztrák, a francia és a portugál ligában is szerepelt légiós

Bolla Bendegúz és csapata, a Rapid Wien kiütéses sikert aratott az osztrák Bundesligában. Hazai pályán a Tirol ellen nyertek 4-1-re, a magyar játékos az elejétől a végéig segítette csapatát. A Rapid szárnyal: hat meccs után az első helyen áll, öt győzelmet aratva. Loic Nego kezdett a Le Havre Strasbourg elleni Ligue 1-es meccsén. A magyar válogatott hátvéd végig a pályán volt annak ellenére, hogy a szakportálok szerint nem volt valami erős meccse, és 1-0-s vereséget szenvedtek. A Le Havre még az előző fordulóban a Nice ellen szerezte meg első, és eddigi egyetlen sikerét. A nyáron a spanyol másodosztályból a portugál első ligába szerződő Nikitscher Tamás, mindössze a 85. percben csereként beállva kapott szerepet. A Rio Ave 3-1-re maradt alul a Moreirense otthonában. Ugyan még a bajnokság korai szakaszában vagyunk, nem fest jól Nikitscherék helyzete.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.