Légiós körkép: Szoboszlai ismét jobbhátvéd volt, Kerkezt lehúzták, Sallaiék szárnyalnak

Angliában a Premier League és a Championship, Németországban a Bundesliga és Bundesliga 2. küzdelmeiben is szerepet kaptak a magyar légiósok. Emellett kitekintettünk Törökországba, Franciaországba, Ausztriába és Portugáliába is, ezen országok élvonalaiban szintén volt magyar érdekeltség. A válogatottszünet volt akiknek jót tett, és klubjuknál is megkapták a bizalmat, azonban olyan is volt, aki sérülés miatt továbbra sem bevethető. Sallai Roland a válogatottbeli eltiltása után ismét pályára léphetett.

A magyar légiósok csapatai közül az egyik legjobb formában a Galatasaray (Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM / ANADOLU / AFP)

Szoboszlai ismét jobbhátvéd volt, Kerkez nem teszi zsebre, amit kapott

A Premier League 4. fordulóban a címvédő és éllovas Liverpool Mohamed Szalah 95. percben értékesített büntetőjével szenvedte ki győzelmét a Burnley otthonában. Szoboszlai Dominikra ismét jobbhátvédként számított Arne Slot.

Nem igazán láttunk még ilyet, de Kerkez Milos a félidő hajráját már a kispadon töltötte, ugyanis Slot már a 38. percben lecserélte. A magyar balhátvéd nem sérülést szedett össze, hanem sárga lapot, méghozzá műesésért. A hazai közönség az eset után Kerkez minden megmozdulását füttykoncerttel jutalmazta. Slot vélhetően attól tartott, egyszer begőzöl a játékos, és kiállítás lesz a vége, ezért csere mellett döntött.



– Műesés volt, kétség sem férhet hozzá. Nem hiszem, hogy a stadionban bárki másképp gondolta volna. Ráadásul Kerkeztől ez egy teátrális műesés volt. Nagyon ostoba volt, hiszen meg tudta volna játszani a labdát, beadhatta volna. Amikor elfutott a bal szélen, biztosra vettem, hogy nagy helyzet lesz belőle – mondta Jamie Carragher a Sky Sportson.

Biztos, hogy elbeszélgetnek Kerkez Milossal az esetről (Fotó: PA Wire/Richard Sellers)

Az angol második vonalban szereplő West Bromwich Albion csapatában Callum Styles kezdőként kapott helyet a Derby County elleni hazai meccsen. A válogatottban betöltött szerepkörétől azonban eltérő pozícióban, ugyanis balhátvédként számítottak játékára. Styles végig pályán volt, egy sárgalapot kapott, s 1-0-ás vereséget szenvedtek a Championship 5. fordulójában. A hétvégi kör után a rájátszást érő ötödik helyen áll a West Brom.

Vele ellentétben Tóth Balázs győzelmet ünnepelhetett. A magyar válogatottban kezdőként bemutatkozó kapus a Blackburn Rovers kapuját is védhette szombaton. Tette mindezt eredményesen, ugyanis volt védése, és gólt nem kapott, 1-0-ra tudtak diadalmaskodni a Watford otthonában. Így a két csapat helyet is cserélt a tabellán, a Blackburn a 16.