Az elnök szerint felemás volt az év, amelyben közel volt a pokol és mennyország

Nagyon korán eldőlt, hogy kosárlabdában a hazai női szakág biztosan nem zár felhőtlenül boldog évet. A válogatott a 2023-as Európa-bajnokságon remekelve végzett a negyedik helyen, amivel az is járt, hogy részt vehetett a párizsi olimpiai selejtezőn, ennek a jelentőségét jól érzékelteti, hogy előtte a magyar csapat 1980-ban, Moszkvában szerepelhetett a legutóbb az ötkarikás játékokon. Különösebben nagy elvárást persze nem lehetett megfogalmazni az esélyekről szólva, mert a három kisorsolt ellenfél, Spanyolország, Japán és Kanada jóval előkelőbb helyen állt a világranglistán, mindhárman kiváló eredményeket értek el a közelmúlt nagy világversenyein.

Fotó: Csudai Sándor

Így volt ez annak ellenére, hogy komoly sportdiplomáciai sikert aratva a magyar szövetség elérte a rendezés kiváltságát, és a négyes tornának Sopron adhatott otthont február február 8-a és 11-e között – előre nem is hihettük, hogy az utóbbi dátum a magyar női kosárlabda egyik legemlékezetesebb és legszomorúbb napja lesz. A válogatott az első meccsén a papírformának megfelelően 67-55-re kikapott Kanadától, másnap viszont nagy bravúrt végrehajtva és persze kiválóan kosárlabdázva 81-75-re legyőzte az előző, tokiói olimpia ezüstérmesét, Japánt. Ez óriási fegyverténynek számított, a cél azonban még nem volt nagyon közel, hiszen a torna utolsó meccsén Európa egyik legerősebb csapata, Spanyolország ellen kellett nyerni, amely az Eb-selejtezőkön és a kontinenstornán is legyőzte Székely Norbert együttesét.

Az álomból igazi rémálom lett

Ehhez képest álomszerű első félidőt követően és nem sokkal a második kezdete után a magyar csapat 22 ponttal vezetett, ami úgy is csodálatos volt, hogy a spanyolok már biztos továbbjutóként léptek pályára. Ekkor azonban szinte egyik percről a másikra az álom átfordult rémálomba, a magyar játékosok védekezésben és támadásban is hibát hibára halmoztak, hatalmas ziccereket hagytak ki, valósággal lebénulva játszottak, és a vége 73-72-es vereség lett – egyetlen sima kosár választotta el a mennyországot a pokoltól. A válogatott így nem első, hanem utolsó lett a csoportjában, a három vetélytársa pedig utazhatott Párizsba. Ez volt a papírforma, mégis a résztvevők számára örökké fájó emlék marad ez a kudarc.

Forrás: Fiba.com

A megdöbbentő végeredmény hatására a 208 centis klasszis center, Határ Bernadett bejelentette a visszavonulását a válogatottságtól – szerencsére később meggondolta magát –, Székely Norbert szövetségi kapitány viszont távozott a posztjáról: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének március 26-án tartott elnökségi ülésén beszámolt a történtekről, majd benyújtotta a lemondását. Mondhatni, hét év eredményes munkája után búcsúzott, ami annyira várható volt, hogy az elnökség azonnal ki is nevezhette az utódját: Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője került másodállásban a helyére.

Az új kapitány a nyáron kezdhette el az érdemi munkát. Bár hónapok teltek el a nagy kudarc óta, a lelkekben még fájó sebeket is gyógyítania kellett, ugyanakkor kivételesen hetek álltak a rendelkezésére a minél jobb felkészüléshez a Ruandában sorra kerülő világbajnoki előselejtezőkre.

A válogatott ezt a lehetőséget is az előző évi Európa-bajnokság 4. helyének köszönhette, és augusztus 19-én, az első, Szenegál elleni mérkőzésen még kísértett Sopron szelleme, és kétgólos vereséget szenvedett a szemlátomást gyengébb képességű afrikai csapattól. Ezután viszont beindult a gépezet: javuló teljesítménnyel, sőt olykor nagyszerűen előbb a Fülöp-szigeteket, majd Brazíliát lépte le 97-60-ra, illetve 87-66-ra, és a csoport második helyén továbbjutott az elődöntőbe.

A fináléért az a Nagy-Britannia volt az ellenfele, amely öt éve az Európa-bajnokságon fájó vereséget mért rá, de most sikerült visszavágni, lényegében végig vezetve, a megnyugtató előnyt végig tartva nyert 82-59-re Völgyi Péter együttese. A döntő is visszavágót hozott, Szenegál volt az ellenél, és a magyar válogatott be tudta bizonyítani, hogy jobb csapat az afrikainál: végig kézben tartva az irányítást, hat nap alatt az ötödik meccsén fáradtan, de nagy szívvel küzdve 63-47-re győzött, és ezzel ott lesz majd a világbajnokság selejtezőtornáján, 2026 márciusában.

A jelentős siker után okkal reménykedhettünk abban, hogy ha az év rosszul is kezdődött, legalább szépen érhet véget, ám a novemberi Eb-selejtezők újra nagy csalódást jelentettek. A sorozatot még 2023 novemberében kezdte el a csapat, legyőzte itthon a szlovénokat, idegenben a finneket, és úgy tűnt, sima lesz az útja a 2025-ös kontinenstornára. A keret augusztushoz képest erősödött Juhász Dorkával, aki az észak-amerikai profi ligában ezüstérmes lett a Minnesota Lynx tagjaként – Rátgéber László, a legendás edző erről azt mondta, ez olyan, mintha a férfiaknál a Denver Nuggetsben vagy a Boston Celticsben lenne csere egy magyar kosaras, és itthon nem fogják fel az emberek, mekkora dolog ez – a soros ellenfél, Bulgária a világranglistán több mint negyven hellyel volt található a magyar válogatott mögött, tehát minden Völgyi Péter csapata mellett szólt.

Távolabb került az Európa-bajnokság

Ennek ellenére döbbenetes eredmény született november 7-én: a fergetegesen szurkoló miskolci közönség szeme láttára lett 83-68-as bolgár siker, Juhász Dorka kivételével mindenki csődöt mondott. Három nappal később a szintén jóval mögénk sorolt szlovénok 74-67-re győzték le a megint gyengén kosárlabdázó magyar csapatot, amelynek így a 2025. februári utolsó selejtezők előtt már nincsen a kezében a saját sorsa, akkor sem biztos a továbbjutása, ha nyerni tud itthon a finnek és idegenben a bolgárok ellen.

Forrás: Fiba.com

Sajnos a nemzetközi porondon sem találhattunk sok vigaszt. A DVTK, megszakítva a Sopron 2015 óta tartó hegemóniáját, megnyerte a bajnokságot, mellette a Győr indulhatott még az Európa elitjének számító új rendszerű Euroligában, de mindketten leszerepeltek: a csoportkör hat fordulójának a tizenkét meccséből mindössze egyet nyertek meg – a diósgyőriek tudtak győzni egyszer –, és természetesen kiestek, az Európa-kupában folytathatják.

Négy vereség az új kapitány mérlege

A férfiak éve kevésbé volt mozgalmas, és a válogatottat tekintve sikerre nem is lehet visszaemlékezni. A korábbi sikeres szövetségi kapitány, Ivkovics Sztojan 2023 augusztusában lemondott, a szövetség Gasper Okornt nevezte ki, ami logikus és jó döntésnek látszott, hiszen a szlovén edző a Falco vezetőedzőjeként jól ismeri a magyar mezőnyt, ráadásul a válogatott több kulcsembere is a keze alatt játszott Szombathelyen.

Az új kapitány a februári Európa-bajnoki selejtezőkön mutatkozhatott be. A papírforma azt ígérte, hogy a csapata Izlanddal küzd meg a két nagy esélyes, Olaszország és Törökország mögött a továbbjutást érő harmadik helyért, és az első ellenfél éppen Izland volt idegenben.

Miután évek ellentéte után a FIBA és az Euroligát szervező ULEB megegyezett egymással, így a kontinens elitjében szereplő kosarasok is ott lehettek hazájuk válogatottjában, ami a magyar csapat számára Hanga Ádám jelenlétét jelentette, ám a vetélytársaknak több ilyen minőségű játékosuk van,

ez is közrejátszott abban, hogy meglepetésre az izlandiak nyertek 70-65-re. Három nap múlva Olaszország jött Szombathelyre, és a várakozásnak megfelelően 83-62-es győzelemmel utazott haza.

Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A selejtezők novemberben folytatódtak két, törökök elleni mérkőzéssel. Az elsőn idegenben esély sem nyílt a sikerre, a jóval magasabban jegyzett ellenfél 92-66-ra nyert, a hazai visszavágón viszont már a szebbik arcát mutatta a magyar válogatott, nagy csatára kényszerítette a török csapatot, ám az 81-76-ra így is nyerni tudott. Februárban fejeződnek be a selejtezők, és ha Hanga Ádámék le is győzik Izlandot legalább hét ponttal, utána nyerniük kell Olaszországban is, ez utóbbi viszont a csodával lenne egyenlő.

Az év egyetlen sikere az volt, hogy a sorrendben ötödször bajnok Falco bravúros hajrával megszerezte a csoportjában a második helyet a Bajnokok Ligájában, és így januárban folytathatja a szereplését a nemzetközi porondon.