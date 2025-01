Párizs magyar úszóhősei Szoboszlai Dominik ellen + videó

A 2021-es tokiói olimpián Magyarország hat aranyérmet, hét ezüstöt és hét bronzot szerzett, s tavaly Párizsban majdnem ugyanez lett a mérlegünk: hat arany, hét ezüst, hat bronz. A francia fővárosból mégis jóval kevesebb sportolónk tért haza éremmel. Tokióban ugyanis férfi és női vízilabdázóink is a dobogó harmadik fokán végeztek, Párizsban viszont a klasszikus csapatsportágakban nem született magyar érem. Az olimpián öt egyéni aranynak örülhettünk, és a férfiaknál mind a hármat úszók szerezték: Milák Kristóf 100 méter pillangón győzött (200 méter pillangón címvédőként másodikként zárt), Kós Hubert 200 méter háton, Rasovszky Kristóf pedig a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében diadalmaskodott. De ez a trió nem csak az olimpián villogott. Júniusban a belgrádi Eb-n Milák 100 és 200 méter pillangón is győzött, Kós itt is megnyerte a 200 méter hátat, miként a decemberi budapesti rövid pályás vb-n is, Rasovszkyt pedig a nyílt vízi 10 kilométeren februárban a dohai vizes vb-n sem lehetett legyőzni.

Kós Hubert úton az olimpiai arany felé Fotó: Csudai Sándor

Milák Kristóf nem csak az eredményeivel került a fókuszba. Az olimpiát megelőző hónapokban lényegében csak az edzőtáborokban készült Virth Balázs irányításával, azok között eltűnt és a saját útját járva edzett. Hogy ez mennyire volt sikeres, az egyrészt a párizsi arany és ezüst alapján magáért beszél, másrészt az önmagához képest gyengébb időeredmények alapján és a 2022-es teljesítményével összehasonlítva vitára adott okot. Virth Balázs két nappal Milák párizsi 100-as győzelme után elköszönt tanítványától. A tréner arról beszélt, hogy a 2023-as év nehézségei közben eltávolodtak egymástól, az egymást segítő, közvetlen kapcsolatukból edző-versenyző kapcsolat, klasszikus értelemben vett munkakapcsolat lett, amelyben egyikük sem érezte jól magát. Milák Kristóf egyáltalán nem nyilatkozik, és megorrolhatott Virth Balázsra, mert az olimpiai jutalmakra és az életjáradékokra vonatkozó formanyomtatványon sem írta be kedvezményezettként a nevét. Jegyezzük, meg, hogy Virth Balázs az MSÚSZ tízes listájára sem került fel 2024 tíz legjobb hazai edzője közé – a tagság csak az ezeken levőkre szavazhatott.

A 2023-as esztendőben Szoboszlai Dominik lett az Év sportolója Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kós, Milák és Rasovszky Szoboszlai ellen

A sportolók közé a férfiaknál Kós, Milák és Rasovszky mellé még két másik úszó is felkerült. Betlehem Dávid Párizsban a nyílt vízi 10 kilométeren bronzérmes lett – Rasovszkyval az összeölelkezése az olimpiai egyik emlékezetes pillanata lett –, a medencében pedig 1500 méter gyorson negyedikként zárt. Németh Nándor a klasszikus 100 méter gyorson lett negyedik úgy, hogy egyetlen századdal maradt le a dobogóról, de az olimpiai ezüsttől is csak két század választotta el! A MSÚSZ tízes listáján ott van két olimpiai ezüstérmes, a kalapácsvető Halász Bence és a kajakos Varga Ádám, az olimpiai negyedik kerékpáros Valter Attila, valamint Böhm Csaba világbajnok öttusázó és Szoboszlai Dominik. S ugyan a Liverpool futballistája, aki az év végén vicc tárgya lett, nem egyéni sportot űz, „címvédő”, hiszen 2023-ban ő volt Magyarországon az év férfi sportolója az abban az évben világbajnoki címet szerző Kós Hubert előtt. Nagy kérdés, hogy az idei szavazáson mire megy (ment) három olimpiai bajnok ellen. Érdekesség, hogy most egyéni olimpiai bronzával a kajakos Kopasz Bálint, a K–1 1000 méter tokiói bajnoka top tízbe sem került be, ő az egyetlen párizsi érmesünk, aki így járt.

Gulyás Michelle és Márton Viviana aranyai

A nőknél a 2023-as női sportolója, Érdi Mária sincs ott a legjobbak között, világbajnok vitorlázónőnk Párizsban hajóosztályában sérüléssel bajlódva csak a 14. helyen végzett. Ám lett két olimpiai bajnokunk az öttusázó Gulyás Michelle és a tekvondós Márton Viviana személyében. Mindkettőjüknek különleges a története. Öttusában nemzetenként csak ketten indulhatnak az olimpián, így hiába szereztünk a férfiaknál és a nőknél is három kvótát, valakiknek itthon kellett maradniuk. Martinek János szövetségi kapitány, az 1988-as szöuli olimpia kétszeres bajnoka Gulyás Michelle-t húzta volna le a listáról, a hazai szövetség elnöksége azonban leszavazta. A 18 éves Márton Viviana a Kanári-szigeteken született, és ikertestvérével, a világbajnok Luanával tizenkét éves koruk óta Madridban élnek, de meg kell jegyezni, hogy a szüleik magyarok. Ám sok spanyol háborogni kezdett, hogy miért nem Spanyolországnak szerzett aranyat. Márton Viviana a döntője után amúgy finn edzőjével közösen ünnepelt, és két zászlót is lobogtatott: Magyarországé mellett a Kanári-szigetekét.

Gulyás Michelle a célban Fotó: Csudai Sándor

A 2024-es esztendő tíz legjobb magyar sportolónője közé még a kajakos Csipes Tamara (Párizsban két ezüst, az egyik K–1 500-on, egy bronz), a sportlövő Major Veronika (olimpiai bronz), a párbajtőröző Muhari Eszter (olimpiai bronz), az öttusázó Guzi Blanka (olimpiai negyedik hely), a kerékpáros Vas Kata Blanka (olimpiai negyedik hely), az ökölvívó Hámori Luca (olimpiai ötödik hely) került be, valamint ketten csapatsportágakból jöttek: a kézilabdázó Klujber Katrin az olimpiai hatodik helyezett, a decemberi, részben magyar rendezésű Európa-bajnokságon pedig bronzérmes válogatottunk vezéregyénisége, aki az olimpián és az Eb-n is bekerült az All Star-csapatba, a kontinenstornán pedig gólkirálynő lett; s még a kosárlabdázó Juhász Dorkára is lehetett szavazni, ő a Minnesota Lynx csapatával ezüstérmes lett az észak-amerikai női profi bajnokságban (WNBA).

Ötvenkét év elteltével nyert újra férfi-párbajtőrcsapatunk az olimpiákon

Miként már említettük, a csapatsportokban Párizsban érem nélkül maradtunk, de vívásban olimpiai bajnok lett a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású férfi-párbajtőrcsapatunk, mégpedig idegőrlő végjáték után. A mienk a döntőt a címvédő Japán ellen vívták, akik bevethették a Párizsban egyéniben győztes Kanót is. Az utolsó asszó előtt csapatunk 20-18-ra vezetett, és a végén Siklósi – aki a 2021-es tokiói olimpián egyéniben ezüstérmes volt – és Kano következett. A japán 20-20-ra kiegyenlített, de egy együttes találat után Siklósi visszaállította a kéttusnyi különbséget. Kano hét másodperccel a vége előtt azonban újra kiegyenlített, jöhetett a ráadás. A mindent eldöntő tust aztán Siklósi Gergely adta, így lett olimpiai bajnok a magyar csapat, a döntőt 26-25-re megnyerve. Nem kérdés, ennek az aranyunknak a megszületése emelte meg leginkább a vérnyomásunkat. S nem mellékesen ötvenkét év elteltével nyert újra férfi-párbajtőrcsapatunk az olimpiákon. Nehéz elképzelni, hogy az Év sportolója szavazáson az egyéni sportágak csapata kategóriában ne Siklósiék fussanak be az első helyre.

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely Fotó: Csudai Sándor

Már csak azért is ez a helyzet, mert az olimpiai aranyaink felsorolásának a végére értünk. Kajak-kenuban legutóbb 1976-ban esett meg velünk, hogy az ötkarikás játékokon nem lett első helyünk, versenyzőink ezúttal négy ezüstöt és három bronzot szereztek. S az egyéni sportágak csapatait nézve a négy dobogós egységünk ott is van az MSÚSZ tízes listáján: a ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor (K–2 500) és Csipes Tamara, Gazsó Dorka (K–-2 500), valamint a bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra (K–4 500) és a Pupp Noémi, Fojt Sára (K–2 500) egységek is. Természetesen itt van olimpiai ezüstérmes férfikardcsapatunk (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián) is, de az olimpián túl is volt egy sikeres négyesünk, a budapesti rövid pályás úszó vb-n ezüstérmes, az olimpián amúgy hatodik helyen zárt 4×200 méteres gyorsváltónk (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Ugrai Panna). Ma 11 óra után ebben a különversenyben is csak hárman maradnak állva.